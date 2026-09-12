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North East Best Tourist Places: बार-बार एक ही जगह घूमकर हो गए हैं बोर? नॉर्थ ईस्ट की इन 10 खूबसूरत जगहों का बनाएं प्लान

North East Best Tourist Places: अगर आप इस बार छुट्टियों में कुछ अलग और शांत जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की इन खूबसूरत जगहों का रुख कर सकते हैं. पहाड़, झील, झरने और अनोखी संस्कृति से भरपूर ये डेस्टिनेशन आपकी ट्रिप को यादगार बना देंगे.

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नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत जगहें (Photo-ITG)
नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत जगहें (Photo-ITG)

North East Best Tourist Places: जब भी घूमने का प्लान बनता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ चुनिंदा जगहों के नाम ही आते हैं. लेकिन अगर आप इस बार कुछ नया और ऑफबीट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रुख कर सकते हैं. यहां खूबसूरत पहाड़ों, झीलों, झरनों और हरी-भरी वादियों के साथ अलग-अलग राज्यों की अनोखी संस्कृति देखने को मिलती है. तो आइए जानते हैं नॉर्थ ईस्ट की उन 10 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां घूमकर आपको एक अलग तरह का ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा.

जीरो वैली (अरुणाचल प्रदेश)
अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली अपनी हरियाली, शांत माहौल और खूबसूरत चावल के खेतों के लिए जानी जाती है. यहां आपको पहाड़ों के बीच बसे बांस के घर और स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलता है. नेचर लवर्स के लिए ये जगह काफी खास है. यहां घूमने के साथ स्थानीय खाने और संस्कृति को भी करीब से जान सकते हैं.

डजुको वैली(Dzukou Valley), नागालैंड
नागालैंड की डजुको वैली को 'वैली ऑफ फ्लावर्स' भी कहा जाता है. हरे-भरे पहाड़ और मौसम के हिसाब से खिलने वाले फूल यहां की खूबसूरती बढ़ाते हैं. अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो ये जगह आपको काफी पसंद आएगी. यहां तक पहुंचने के लिए ट्रेक करना पड़ता है, इसलिए एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए ये अच्छी जगह है.

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लोकटक झील (मणिपुर)
मणिपुर की लोकटक झील अपने तैरते हुए 'फुमदी' द्वीपों के लिए मशहूर है. झील में नाव की सवारी करते हुए इन तैरते हुए हिस्सों को करीब से देखा जा सकता है. यहां केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है जो अपनी अनोखी प्राकृतिक खूबसूरती और संगाई हिरण के लिए जाना जाता है. प्रकृति और स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने के लिए ये जगह खास है.

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उनाकोटी (त्रिपुरा)
त्रिपुरा का उनाकोटी इतिहास और कला में दिलचस्पी रखने वालों के लिए खास जगह है. यहां चट्टानों पर बनी देवी-देवताओं की विशाल आकृतियां देखने को मिलती हैं. खासतौर पर भगवान शिव की बड़ी शिला प्रतिमा यहां का मुख्य आकर्षण है. हरियाली के बीच बनी इन प्राचीन मूर्तियों को देखना एक अलग तरह का अनुभव देता है.

नोहकलिकाई फॉल्स (मेघालय)
मेघालय का नोहकलिकाई फॉल्स बेहद खूबसूरत झरना है. ऊंचाई से गिरता पानी नीचे बने नीले-हरे रंग के पूल में जाता है, जिससे यहां का नजारा बेहद शानदार दिखाई देता है. चेरापूंजी के पास स्थित ये जगह प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी पसंद करने वालों को काफी पसंद आ सकती है.

फावंगपुई (मिजोरम)
मिजोरम का फावंगपुई, जिसे 'ब्लू माउंटेन' के नाम से भी जाना जाता है, राज्य की सबसे ऊंची चोटियों में शामिल है. ये जगह फावंगपुई नेशनल पार्क का हिस्सा है. यहां घने जंगलों के बीच ट्रेकिंग और पक्षियों को देखने का मौका मिलता है. पहाड़ों पर अक्सर बादलों की हल्की चादर दिखाई देती है, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती है.

नामदाफा नेशनल पार्क (अरुणाचल प्रदेश)
अगर आपको जंगल और वाइल्डलाइफ पसंद है तो अरुणाचल प्रदेश का नामदाफा नेशनल पार्क आपकी लिस्ट में होना चाहिए. यहां घने जंगल, अलग-अलग तरह के पेड़-पौधे और वन्यजीव देखने को मिलते हैं. ये जगह उन लोगों के लिए अच्छी है जो शहर की भीड़ से दूर रहकर प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं.

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मावलिननोंग (मेघालय)
मेघालय का मावलिननोंग एक छोटा और खूबसूरत गांव है, जो अपनी साफ-सफाई और हरियाली के लिए काफी मशहूर है. यहां गांव की शांत गलियों में घूमने के साथ आसपास के प्राकृतिक नजारों का आनंद लिया जा सकता है. पास में रिवाई लिविंग रूट ब्रिज भी है, जिसे पेड़ों की जड़ों से तैयार किया गया है. अगर आपको प्रकृति के साथ गांव की लाइफस्टाइल को करीब से देखना है, तो मावलिननोंग अच्छा ऑफबीट ऑप्शन हो सकता है.

मेचुका (अरुणाचल प्रदेश)
अरुणाचल प्रदेश की मेचुका वैली उन यात्रियों के लिए है जो भीड़ से दूर किसी शांत और कम एक्सप्लोर की गई जगह पर जाना चाहते हैं. यहां बर्फ से ढके पहाड़, हरे-भरे मैदान, पाइन के जंगल और सियांग नदी जैसे खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस जगह पर पुराना मठ और स्थानीय जनजातीय संस्कृति भी देखने को मिलती है. नेचर, एडवेंचर और शांति पसंद करने वालों के लिए मेचुका एक शानदार विकल्प है.

माजुली (असम)
असम की माजुली नदी के बीच बसा एक खूबसूरत द्वीप है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और स्थानीय संस्कृति के लिए जाना जाता है. यहां आपको हरियाली, शांत माहौल और पारंपरिक असमिया जीवनशैली को करीब से देखने का मौका मिलता है. माजुली अपने सत्रों, स्थानीय कला और मिट्टी के बर्तनों के लिए भी जाना जाता है. अगर आप भीड़भाड़ वाली जगहों से अलग कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो माजुली को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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