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IND vs PAK: क्रिकेट फैन्स के लिए खुशखबरी, अब ट्राई-सीरीज में होगा भारत-पाक का महामुकाबला? ICC ने बनाया प्लान!

भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट मैच कराने के लिए आईसीसी एक नया प्लान तैयार कर रही है. इस खबर के सामने आने के बाद दोनों देशों के क्रिकेट फैन्स बेहद खुश दिखाई पड़ रहे हैं.

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भारत-पाकिस्तान में फिर होगी टक्कर. (PHOTO: AP)
भारत-पाकिस्तान में फिर होगी टक्कर. (PHOTO: AP)

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का इंतजार फैन्स बेसब्री के साथ करते हैं. इन दोनों ही टीमों का सामना अक्सर आईसीसी टूर्नामेंट या एशिया कप में ही देखने को मिलता रहा है. अब भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. 

दोनों देशों के बीच लंबे समय से बाइलेटरल सीरीज बंद है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) अब एक ऐसा नया रास्ता खोज रही है जिससे दोनों टीमें आईसीसी टूर्नामेंट्स के अलावा भी आपस में भिड़ सकें.

आईसीसी दो देशों वाली सीरीज के विकल्प के रूप में 3-नेशन यानी ट्राई-सीरीज या 4-नेशन टूर्नामेंट का मॉडल लाने की तैयारी में है. दुबई में 22 और 23 सितंबर को आईसीसी का एक खास सेमिनार होने वाला है. इस मीटिंग में फ्यूचर टूर प्रोग्राम (FTP) के तहत 2027 से 2031 के बीच ऐसे मल्टी-नेशन टूर्नामेंट्स कराने पर चर्चा होगी.

ये भी पढ़ें- Duleep Trophy Final: दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईशान किशन ने जड़ा शतक, भारतीय टेस्ट टीम के लिए फिर ठोका दावा! 

पाकिस्तान के साथ अलग से सीरीज खेलना मुमकिन नहीं

भारत सरकार और बीसीसीआई की नीति के मुताबिक पाकिस्तान के साथ अलग से सीरीज खेलना मुमकिन नहीं है. लेकिन अगर टूर्नामेंट में 3 या 4 टीमें होंगी तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में वैसी रुकावट नहीं आएगी जैसी सीधी सीरीज में आती है.

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यहां हो सकते हैं मुकाबले

दोनों देशों के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए यह मुकाबले किसी तीसरे देश में आयोजित किए जा सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए तीन देश यूएई, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे हैं. भारत-पाकिस्तान मैच देखने को लेकर दुनिया भर के क्रिकेट फैन्स के बीच अलग ही क्रेज देखने को मिलता रहा है.

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बाइलेटरल सीरीज के मुकाबले तीन या चार टीमों वाले टूर्नामेंट्स में फैन्स की दिलचस्पी ज्यादा रहती है. भारत और पाकिस्तान का मैच होने से ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स और आयोजकों को भारी-भरकम मुनाफा मिलने की उम्मीद है.

आखिरी बार कब हुआ था बाइलेटरल सीरीज?

भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी बार बाइलेटरल सीरीज साल 2012-13 में खेली गई थी. आखिरी बार पाकिस्तान की टीम ने भारत का दौरा किया था. उसके बाद से दोनों देश सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स या एशिया कप में ही एक-दूसरे के आमने-सामने आते हैं.

ये भी पढ़ें- रेड बिकिनी में अनाया बांगड़ ने शेयर किया VIDEO, क्रिकेट विवाद के बीच नई पोस्ट ने लूट ली महफिल 

हालांकि, यह प्रपोजल अभी शुरुआती चरण में है. दुबई सेमिनार में सभी 12 टेस्ट खेलने वाले देशों के बोर्ड प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. अगर बीसीसीआई समेत अन्य बोर्ड इस मॉडल पर अपनी सहमति जताते हैं तो आने वाले सालों में फैन्स को भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा से ज्यादा रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं.

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