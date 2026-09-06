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Bigg Boss 20 में हुई बादशाह की Ex वाइफ ईशा रिखी की एंट्री, घर के अंदर तलाक पर तोड़ेंगी चुप्पी

बिग बॉस 20 के घर में रैपर बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी की एंट्री हो गई है. शो में जाने से पहले उन्होंने इंडिया टुडे/आजतक से खास बातचीत में टूटी शादी से लेकर सलमान के शो में जाने तक पूरी बात की.

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बिग बॉस में बादशाह की एक्स-वाइफ (Photo: Instagram @isharikhi)
बिग बॉस में बादशाह की एक्स-वाइफ (Photo: Instagram @isharikhi)

पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी अपनी निजी जिंदगी के बेहद मुश्किल दौर के बीच सलमान खान के शो बिग बॉस 20 में एंट्री करने जा रही हैं. शो के प्रीमियर से कुछ दिन पहले ही ईशा और रैपर बादशाह ने पुष्टि की कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. दोनों की इसी साल मार्च में शादी की तस्वीरें सामने आई थीं और अब उसके करीब पांच महीने बाद ही उन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया. दोनों ने अपनी शादी की जानकारी जून में पब्लिक की थी. इससे पहले दोनों ने ही अपने रिश्ते को काफी हद तक निजी रखा था. 

क्यों बिग बॉस में जा रहीं ईशा रिखी?

अब ईशा ऐसे घर में कदम रखने जा रही हैं, जहां कंटेस्टेंट्स की निजी जिंदगी अक्सर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन जाती है. ऐसे में उनके बिग बॉस में आने का समय कई सवाल खड़े कर रहा है. शो में जाने से पहले इंडिया टुडे/आजतक से खास बातचीत में ईशा ने बताया कि उन्होंने बिग बॉस में आने के लिए हां क्यों कहा? क्या वो इस चुनौती के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? उनके माता-पिता ने उन्हें क्या सलाह दी और अगर शो में उनके अतीत को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो वो उससे कैसे निपटेंगी.

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ईशा के लिए बिग बॉस में आने का मकसद ऑडियंस को उनकी निजी जिंदगी के और करीब लाना नहीं है. बल्कि वो चाहती हैं कि लोग उन्हें उनकी खुद की पहचान से जानें. एक्ट्रेस ने कहा- मैं चाहती हूं कि लोग मुझे ईशा रिखी के तौर पर जानें, किसी और के नाम से नहीं. लोग मेरे होने के बारे में जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, कैसी हूं और क्या हूं. मैं चाहती हूं कि इस शो के जरिए लोग ईशा के हर रूप को जानें. 

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बादशाह संग रिश्ते पर बोलीं ईशा

ईशा और बादशाह शादी से पहले करीब चार साल तक रिलेशनशिप में रहने की खबरें थीं. दोनों ने 31 अगस्त को अपने अलग होने की पुष्टि की थी. एक साझा बयान में उन्होंने कहा था कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. साथ ही लोगों से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की थी. उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में यही उनका एकमात्र बयान होगा.

उनके अलग होने की खबर से पहले कई हफ्तों से तरह-तरह की अटकलें लग रही थीं. ईशा की सोशल मीडिया पोस्ट को भी उनकी शादी में चल रही परेशानियों से जोड़कर देखा गया था. बाद में ईशा ने लोगों से अपील की थी कि वो उनके अलग होने को लेकर सामने आ रही बिना पुष्टि वाली खबरों पर भरोसा ना करें. उन्होंने कहा था कि मीडिया को सिर्फ उन्हीं बातों पर भरोसा करना चाहिए, जो वो खुद या उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए साझा करें. 

जब ईशा से पूछा गया कि लोग उनकी बिग बॉस एंट्री को उनकी निजी जिंदगी की परेशानियों से क्यों जोड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की. उन्होंने बादशाह या अपने तलाक के बारे में भी बात करने से इनकार कर दिया. ईशा ने कहा कि शो में आने के बाद लोगों को खुद सच्चाई पता चल जाएगी. 

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कैसे अतीत का सामना करेंगी ईशा रिखी?

अगर बिग बॉस में उनके अतीत को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, तो इस बारे में ईशा ने कहा कि उनके पास फिलहाल कोई खास रणनीति नहीं है. हालांकि, वो ये साफ कर चुकी हैं कि वो किसी की बात चुपचाप नहीं सहेंगी. उन्होंने कहा- लोग मेरे साथ जिस तरह पेश आएंगे, उन्हें उसी तरह जवाब मिलेगा. फिलहाल मेरे पास कोई गेम प्लान नहीं है, लेकिन कोई भी मेरी हद पार नहीं कर सकता. मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी.

बिग बॉस के घर के एक्सपीरियंस के लिए वो कितनी तैयार हैं, इस पर भी ईशा ने बात की. उन्होंने कहा- अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं पूरी तरह तैयार हूं, तो शायद मैं कहूंगी कि नहीं. मुझे लगता है कि मैं करीब 80 प्रतिशत तैयार हूं. लेकिन मैं एक मजबूत महिला हूं और मुझे पता है कि मुश्किल हालात से कैसे निपटना है.

ईशा के पेरेंट्स का क्या था रिएक्शन?

ईशा के माता-पिता उनके बिग बॉस में जाने के फैसले को लेकर ज्यादा परेशान नहीं थे. ईशा ने बताया, 'मेरी मां बस चाहती थीं कि मैं हर चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार रहूं. लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरकार ये मेरा फैसला है, और अगर मैं वहां जा रही हूं तो ट्रॉफी लेकर वापस आऊं.'

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ईशा ने आगे बताया कि वो पिछले कई सालों से बिग बॉस देखती आ रही हैं और उनके कुछ पसंदीदा कंटेस्टेंट भी रहे हैं. उन्होंने अशनूर कौर, शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला, अली गोनी और जैस्मिन भसीन का नाम लिया. अब जब वो खुद बिग बॉस के घर का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो ईशा का कहना है कि ऑडियंस को उनका कोई बनावटी या सोच-समझकर तैयार किया गया रूप देखने को नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा- मैं बिल्कुल रियल रहूंगी और आप मेरे हर तरह के इमोशन्स देखेंगे. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी गरिमा के साथ ये गेम खेलूं.

क्यों ईशा को मिले जनता का वोट?

ऑडियंस को उन्हें वोट क्यों देना चाहिए, इस सवाल पर भी ईशा ने सीधा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वो उनसे सिर्फ इसलिए वोट करने की अपील नहीं करेंगी क्योंकि वो शो में हैं. एक्ट्रेस का कहना है- अगर उन्हें लगता है कि मैं एक सच्ची इंसान हूं और अच्छा खेल रही हूं, तभी उन्हें मुझे वोट करना चाहिए. अगर उन्हें लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, तो उन्हें वोट नहीं करना चाहिए. मैं उनके फैसले का सम्मान करूंगी.

बिग बॉस 20 के घर में जाने से पहले ईशा ने शो के होस्ट सलमान खान के लिए भी एक खास बात कही. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा- मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूं... बस उनसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती.

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कौन-कौन होगा बिग बॉस के घर का सदस्य?

ईशा के साथ शो में बॉक्सिंग चैम्पियन एमसी मैरी कॉम, भोजपुरी हसीना आम्रपाली दुबे, Scoutop (तनमय सिंह), काजी तौकीर, हर्ष मचारे उर्फ Yung DSA, माही विज, उदिति सिंह, आसिफ खान, अमन गांधी, कुशाल तंवर (गुल्लू), अरिश्फा खान, रिया अहीर, लव गिल, रोहेड़ खान, ऋति तिवारी और कनिका मान भी नजर आएंगे. 

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