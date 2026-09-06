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बारिश में सीलन और बदबू से हैं परेशान? घर ले आएं ये 5 इंडोर प्लांट्स, फ्रेश रहेगा कोना-कोना!

मानसून में घर के अंदर नमी और उमस बढ़ जाती है. ऐसे में कुछ तरीके के इंडोर पौधे घर को फ्रेश और हरा-भरा लुक देते हैं. इस मौसम में पौधों में ड्रेनेज का ध्यान रखें और ज्यादा पानी देने से बचाकर घर का वेंटिलेशन सही बनाए रखें.

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प्लाटंस उमस कम करने में मदद करते हैं. (PHOTO:AI)
प्लाटंस उमस कम करने में मदद करते हैं. (PHOTO:AI)

Monsoon Indoor Plants: बारिश का मौसम आते ही गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन घर के अंदर उमस काफी बढ़ जाती है. खासकर जब कई दिनों तक लगातार बारिश हो और घर की खिड़कियां-दरवाजे ज्यादा देर तक बंद रहें, तो कमरों, बाथरूम और खिड़कियों के आसपास नमी महसूस होने लगती है.

इतना ही नहीं कई घरों में इस वजह से सीलन, बदबू और फफूंद की समस्या भी बढ़ जाती है, जिसे हटाने के लिए लोग कई महंगे चीजें भी इस्तेमाल करते हैं. मगर उमस भरे मौसम में घर से सीलन की बदबू को हटाने के लिए आप पौधों भी लगा सकते हैं. 

घर को हरा-भरा रखने के लिए कुछ इंडोर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं. ये पौधे घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ वातावरण को बेहतर और फ्रेश महसूस कराने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, सिर्फ पौधे लगाने से घर की अतिरिक्त नमी खत्म नहीं होती. मानसून में खिड़कियां खोलकर वेंटिलेशन बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना भी जरूरी है.

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अगर आप घर में पौधे लगाने के शौकीन हैं, तो मानसून में इन पौधों को जगह दे सकते हैं.

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1. स्पाइडर प्लांट

स्पाइडर प्लांट भारतीय घरों के लिए अच्छा इंडोर ऑप्शन है, क्योंकि इसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती. इसे खिड़की के पास, बालकनी के अंदर या ऐसे कमरे में रखा जा सकता है जहां तेज धूप सीधे न आती हो. मानसून में इसे बार-बार पानी देने की गलती न करें. बारिश के मौसम में मिट्टी पहले से ही लंबे समय तक नम रह सकती है. जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखी लगे, तभी जरूरत के हिसाब से पानी दें.

2. पीस लिली

पीस लिली अपने सफेद फूलों और हरी पत्तियों के कारण घर को खूबसूरत लुक देती है. इनको घर के अंदर ऐसी जगह रखा जा सकता है जहां हल्की या इनडायरेक्टली लाइट आती हो. यह पौधा नमी वाले माहौल को पसंद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गमले में पानी जमा रहने दिया जाए. मानसून में ज्यादा पानी देने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए गमले में पानी निकलने की सही व्यवस्था जरूर रखें.

3. स्नेक प्लांट

अगर आपको ऐसे पौधे पसंद हैं जिनकी देखभाल आसान हो, तो स्नेक प्लांट अच्छा ऑप्शन है. इसे घर के कमरे, एंट्रेंस एरिया या खिड़की के पास रखा जा सकता है. इस पौधे को बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं होती. मानसून में खासतौर पर पानी देने से पहले मिट्टी जरूर जांचें. गमले में पानी जमा होने से बचाने के लिए नीचे ड्रेनेज होल होना जरूरी है.

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4. इंग्लिश आइवी

इंग्लिश आइवी की बेल जैसी पत्तियां घर के कोने को खूबसूरत और ग्रीन लुक देती हैं. आप इनको हैंगिंग पॉट में लगाकर खिड़की के पास भी रख सकते है. हालांकि, इसे बहुत अंधेरे और बंद कोने में न रखें. पौधे को सीधे धूप में रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी और ताजी हवा आती हो.

5. बोस्टन फर्न

बोस्टन फर्न की घनी हरी पत्तियां घर को फ्रेश और खूबसूरत लुक देती हैं. यह नमी पसंद करने वाला पौधा है, इसलिए मानसून के मौसम में इसे घर के अंदर उगाया जा सकता है. लेकिन इसे ऐसे बंद कोने में रखने से बचें जहां पहले से बहुत ज्यादा सीलन हो. पौधे के आसपास हवा का सर्कुलेशन बना रहना जरूरी है. मिट्टी को नम रखें, लेकिन उसमें पानी जमा न होने दें.

मानसून में प्लांट्स रखते समय इन बातों का रखें ध्यान

बारिश के मौसम में पौधों को लेकर सबसे जरूरी बात है कि उन्हें जरूरत से ज्यादा पानी न दिया जाए. लगातार बारिश और उमस के कारण गमले की मिट्टी जल्दी सूखती नहीं है. इसलिए हर दिन बिना मिट्टी देखे पानी डालने से बचें.

पौधों वाले गमलों में ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके. इसके अलावा सूखी या खराब पत्तियों को समय-समय पर हटाते रहें और पौधों को ऐसी जगह रखें जहां थोड़ी प्राकृतिक रोशनी और हवा मिलती रहे.

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अगर घर में सीलन या फफूंद की समस्या पहले से है, तो केवल पौधे लगाने से इसका हल नहीं होगा. ऐसी स्थिति में नमी की वजह पता करना और घर में बेहतर वेंटिलेशन रखना ज्यादा जरूरी है.

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