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बांग्लादेशियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन, 23 संदिग्ध हिरासत में

छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी अप्रवासियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ा हुआ है. बिलासपुर SSP ने बताया कि इस अभियान के तहत कुल 1162 लोगों की जांच की गई, जिसमें 23 लोग संदिग्ध पाए गए.

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बिलासपुर SSP
बिलासपुर SSP

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बांग्लादेशी अप्रवासियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ा है. पुलिस की जांच में 23 ऐसे लोगों की पहचान की गई है जिनके दस्तावेज गलत पाए गए. इन सभी को रायपुर के होल्डिंग सेंटर में रखा गया है. 

बिलासपुर SSP रजनीश सिंह ने बताया कि राज्य में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अवैध रूप से रह रहे अप्रवासी बांग्लादेशियों की पहचान और जांच के निर्देश दिए गए थे. इस संबंध में एडिशनल SP के नेतृत्व में टीमें बनाई गई और अलग-अलग थानों में अभियान चलाया गया. 

SSP ने बताया कि इस अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 1162 लोगों की जांच की. जांच में 23 लोग संदिग्ध पाए गए. बिलासपुर SSP रजनीश सिंह के मुताबिक, जब इन लोगों के दस्तावेज की जांच की गई तो ये नकली पाए गए. इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने इनकी पहचान की पुष्टि के लिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, रघुनाथगंज और जंगीपुर के अधिकारियों से भी संपर्क किया. 

SSP ने बताया कि पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने भी जांच के बाद इस बात की पुष्टि की कि इन लोगों के दस्तावेज गलत हैं. फिलहाल सभी 23 संदिग्धों को रायपुर के होल्डिंग सेंटर में रखा गया है. 

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पुलिस का कहना है कि राज्य में बड़े पैमाने पर अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में मिले संदिग्ध लोगों के दस्तावेज और उनकी पहचान को लेकर आगे गहनता से जांच की जा रही है. 

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