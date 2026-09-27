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IND vs WI: विराट कोहली ने रचा इतिहास, 15 हजार वनडे रन बनाने वाले बने दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

रविवार को तिरुवनंतपुरम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने शानदार करियर में एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है.

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कोहली ने किया कमाल, (photo: ap)
कोहली ने किया कमाल, (photo: ap)

भारतीय क्रिकेट टीम के रन मशीन विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर के 15,000 रन पूरे कर कई रिकॉर्ड ध्वस्त करने का काम किया. 

वनडे क्रिकेट के इतिहास में 15,000 रनों के आंकड़े को छूने वाले विराट कोहली दुनिया के केवल दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह महान रिकॉर्ड सिर्फ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज था.

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 15,000 रनों के इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने वाले विराट कोहली ने काफी कम पारियों का सहारा लिया है. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ही इस मुकाम पर पहुंचे थे. सचिन ने इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 377 पारियां खेली थीं, जबकि विराट कोहली ने यह कारनामा महज 303 पारियों में ही कर दिखाया है.

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वेस्टइंडीज की पारी का हाल

इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 295 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा. वेस्टइंडीज के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने शानदार शतकीय पारी (101 रन, 108 गेंद) खेली. इसके अलावा जॉन कैंपबेल (62 रन) और आमिर जांगू (नाबाद 58 रन) ने भी अर्धशतकीय पारियां खेलीं. भारत की ओर से गेंदबाजी में कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने 10 ओवरों में सिर्फ 40 रन देकर 4 अहम विकेट झटके.

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कोहली ने वर्ल्ड कप को लेकर क्या कहा?

साल 2011 में अपनी कप्तानी या देश की जमीन पर वर्ल्ड कप जीतने वाले विराट इस शानदार फॉर्म के साथ अपना दूसरा वनडे वर्ल्ड कप जीतने की तलाश में हैं. साल 2023 में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार का दर्द अब भी फैन्स के दिलों में है.

ब्रॉडकास्टर 'जियोस्टार' से बातचीत करते हुए विराट ने खुलासा किया था कि उनके लिए 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी 50 ओवरों का वर्ल्ड कप होगा. उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा. मैं बस यही चाहता हूं कि मैं अपना सब कुछ मैदान पर झोंक दूं. 

वनडे में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी

सचिन तेंदुलकर (भारत): 18,426 रन (463 मैच)
विराट कोहली (भारत): 15,000+ रन (314+ मैच)
कुमार संगकारा (श्रीलंका): 14,234 रन
रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया): 13,704 रन
सनथ जयसूर्या (श्रीलंका): 13,430 रन

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