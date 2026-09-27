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ब्रिटेन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को उड़ाने की साजिश? पुलिस ने पांच संदिग्धों को किया गिरफ्तार

ब्रिटिश पुलिस ने रविवार को RAF फेयरफोर्ड के पास आतंकवाद से जुड़े अपराध के शक में पांच लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस को तीन संदिग्ध वैन की सूचना मिली थी जो मिलिट्री एयरफील्ड की ओर जा रही थीं. विस्फोटक अधिनियम के तहत ये गिरफ्तारी वेल्फोर्ड इलाके से हुई है.

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ब्रिटेन पुलिस की बड़ी कार्रवाई (File Photo: Reuters)
ब्रिटेन पुलिस की बड़ी कार्रवाई (File Photo: Reuters)

ब्रिटिश पुलिस ने रविवार को RAF फेयरफोर्ड के पास पांच लोगों को विस्फोटक रखने और आतंकवाद से जुड़े अपराध के शक में गिरफ्तार किया है. पुलिस को कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि तीन वैन उन मिलिट्री एयरफील्ड की ओर जा रही थीं, जिसका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया था. इस कॉल के बाद ही पुलिस ने यह कार्रवाई की है. 

पुलिस असिस्टेंट चीफ कॉन्स्टेबल, रिचर्ड ओकोन ने बताया कि रविवार को लगभग 12:45 बजे पुलिस को RAF फेयरफोर्ड की ओर जा रही तीन संदिग्ध गाड़ियों के बारे में सूचना मिली थी. अधिकारियों ने विस्फोटक अधिनियम के तहत अपराध के शक में मामले में वेल्फोर्ड इलाके से पांच लोगों को गिरफ्तार किया. ये सभी लोग फिलहाल हिरासत में हैं. 

वहीं, गाड़ियों के चारों ओर 400 मीटर का घेरा बना दिया गया है और सेना की विस्फोटक निरोधक इकाई जांच में जुट गई है. जांच के दौरान एहतियातन 85 घरों को खाली करने की सलाह दी गई है. रिचर्ड ओकोन के मुताबिक, पुलिस मामले में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगियों के साथ संपर्क में है. ब्रिटिश सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम को घटना की जानकारी दी जा रही है. 

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बता दें, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जुलाई में चेतावनी दी थी कि हमलों में इस्तेमाल होने वाला कोई भी बेस एक वैध निशाना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हथियारों से लैस पुलिस ने बेस के मुख्य गेट का रास्ता रोक दिया था और एंट्री पॉइंट्स के सामने मशीनरी तैनात की थी. वहीं, पास के गांव के लोगों को सुबह ही घर छोड़ने का आदेश दिया गया. 

बेस के पास फेयरफोर्ड गांव में पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल विभाग समेत आपातकालीन सेवाओं की 30 गाड़ियां मौजूद हैं.

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