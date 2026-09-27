जमुई बदसलूकी मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, दो और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 पकड़े गए

बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. घटना में फरार चल रहे दो आरोपियों सौरभ राम और छोटू राम को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों की गिरफ्तारी जमुई इलाके से हुई है. जमुई एसपी ने फोन पर गिरफ्तारी की पुष्टि की है.

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दोनों आरोपियों के पकड़े जाने के बाद इस मामले में अब तक कुल सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस बाकी आरोपियों की भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. इससे पहले फरार मुख्य आरोपी नंदन यादव के साथ पुलिस की मुठभेड़ की सूचना सामने आई थी.

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मुख्य आरोपी से मुठभेड़, पैर में लगी थी गोली

बताया गया था कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान नंदन यादव के पैर में गोली लगी थी. वहीं, दूसरे आरोपी हरे राम के पैर टूटने की सूचना सामने आई थी. पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है.

दरअसल, यह घटना 19 सितंबर की शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच की बताई गई थी. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग सड़क पर बाइक से जा रहे नाबालिग लड़के और लड़की को रोकते दिखाई दे रहे थे. वीडियो सामने आने के बाद जमुई पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया था.

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वायरल वीडियो से शुरू हुई जांच

जमुई एसपी ने भी वायरल वीडियो और घटना की पुष्टि की थी. पुलिस के मुताबिक, वीडियो में नजर आ रहे दोनों पीड़ित नाबालिग थे. पुलिस ने उनसे बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी ली थी. उनके बयानों के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

अब पुलिस ने सौरभ राम और छोटू राम को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से पूछताछ के साथ मामले की आगे की जांच की जा रही है. पुलिस की कार्रवाई के बाद इस केस में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या सात हो गई है.

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