IND vs PAK: दुबई में बजा भारत का डंका! पाकिस्तान को चटाई धूल, मैच में एक साथ बने कई धांसू रिकॉर्ड

महिला एशिया कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जलवा बरकरार है. दुबई के मैदान पर खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान टीम को चारों खाने चित करते हुए टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की. इस धमाकेदार जीत के साथ ही हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया.

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पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम भारतीय स्पिनरों की घातक गेंदबाजी के आगे पस्त हो गई. पाकिस्तान की टीम 18.1 ओवर में महज 55 रनों पर ढेर हो गई. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान का अब तक का सबसे कम स्कोर रहा.

पाकिस्तान को सस्ते में समेटने में भारत की दो युवा स्पिनरों का सबसे बड़ा हाथ रहा. श्री चरणी ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसमें एक ही ओवर में 2 झटके शामिल थे.

वहीं लेग स्पिनर प्रेमा रावत ने भी अपनी फिरकी का कमाल दिखाते हुए 4 ओवर में केवल 9 रन दिए और 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. पाकिस्तान की तरफ से शावल जुल्फिकार (14) और मुनीबा अली (13) ही दहाई का आंकड़ा छू सकीं, जबकि कप्तान फातिमा सना समेत चार खिलाड़ी खाता भी नहीं खोल पाईं.

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शेफाली वर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

56 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के शुरुआती तीन विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन शेफाली वर्मा ने आउट होने से पहले 12 रनों की पारी खेल इतिहास रच दिया. शेफाली अब टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं.

Innings Break!



An outstanding bowling performance from #TeamIndia! 🙌 🙌



3️⃣ wickets each for Sree Charani & Prema Rawat

2️⃣ wickets for Deepti Sharma

1️⃣ wicket for Shafali Verma



Stay tuned for India's chase! ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/1WHHWPMe2o#WomensAsiaCup pic.twitter.com/e27WuNsSL0 — BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026

उन्होंने महज 22 साल और 220 दिन की उम्र में यह कारनामा कर आयरलैंड की गेबी लुईस का रिकॉर्ड तोड़ दिया. शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बाद 3,000 टी20I रन बनाने वाली तीसरी भारतीय महिला बल्लेबाज भी बन गई हैं.

कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम भी इस मैच में बड़ी उपलब्धि जुड़ गई. वह 150 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गईं. इस मामले में उन्होंने श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू (120 मैच) और ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज मेग लैनिंग (100 मैच) को काफी पीछे छोड़ दिया है. शुरुआती झटकों के बाद कप्तान हरमनप्रीत (18 रन*) और दीप्ति शर्मा (12 रन*) ने बिना कोई और नुकसान पहुंचाए भारत को आसान जीत दिला दी.

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