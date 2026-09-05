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RSS स्कूल के सपोर्ट में कंगना रनौत, बोलीं- हिमाचल में BJP सरकार बनते ही खुलेंगे

कंगना रनौत पश्चिम बंगाल में विद्या भारती के स्कूलों के विस्तार का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं हिमाचल में भी लागू होनी चाहिए. कंगना ने RSS को राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बताया और टीएमसी के शिक्षा के भगवाकरण के आरोपों पर पलटवार किया.

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कंगना रनौत ने RSS स्कूल की वकालत की. (File Photo: PTI)
कंगना रनौत ने RSS स्कूल की वकालत की. (File Photo: PTI)

मंडी लोकसभा सीट से BJP सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों को खोलने की वकालत की है. उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक हजार विद्या भारती संस्थान खोलने के शुभेंदु अधिकारी के हालिया प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इसे हिमाचल में भी लागू करने की बात कही है. हालांकि, बंगाल सरकार के इस फैसले की विपक्षी दिलों ने आलोचना की थी.

मंडी जिले में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद समाचार एजेंसी से बातचीत में कंगना रनौत ने कहा, 'जब हमारे राज्य में हमारी सरकार आएगी तो मैं चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं शुरू की जाएं. ये एक अच्छा कदम है और इसे हिमाचल में भी दोहराया जाना चाहिए.'

राष्ट्रीय गौरव है आरएसएस

कंगना रनौत ने आरएसएस को राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बताते हुए कहा कि इस संगठन ने कई स्कूल स्थापित किए हैं और संकट के समय हमेशा देश की सेवा की है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल और शैक्षिक पहल, जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल और NEET परीक्षा की तैयारी कराने वाले संस्थान, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर अवसर प्रदान करते हैं. कंगना ने कहा कि राज्य में BJP सरकार बनने पर ऐसी योजनाएं हिमाचल में भी लागू होनी चाहिए.

TMC ने पर लगाए गंभीर आरोप

पश्चिम बंगाल में इस घोषणा के बाद टीएमसी द्वारा लगाए गए 'शिक्षा के भगवाकरण' के आरोपों पर कंगना ने पलटवार किया. उन्होंने टीएमसी पर राजनीतिक लाभ के लिए देश विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने और देश में विभाजन पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि देश से नफरत करने वाले या साजिशों में शामिल दलों से राष्ट्रीय हित में कदम उठाने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

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अधिकारियों ने बताया कि RSS का शिक्षा विंग, विद्या भारती, पश्चिम बंगाल में अपने स्कूल नेटवर्क के बड़े विस्तार की तैयारी कर रहा है और अगले कुछ सालों में राज्य के सभी 345 ब्लॉकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की योजना बना रहा है.

इससे पहले दिल्ली के AAP प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने शुभेंदु अधिकारी के बयान की आलोचना की थी. भारद्वाज ने सवाल उठाया था कि सरकार आरएसएस से संबद्ध स्कूल कैसे खोल सकती है, RSS एकएक 'अनरजिस्टर्ड बॉडी' है. सरकार का ध्यान सरकारी स्कूल खोलने पर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि शायद वह कोई नया विवाद खड़ा करने और सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं.

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