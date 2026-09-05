scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चुनावी राज्यों में जनगणना की टाइमिंग पर भड़की कांग्रेस, कहा- खराब प्लानिंग

चुनावी राज्यों में जनगणना की प्रक्रिया पहले शुरू करने को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे सरकार की खराब प्लानिंग बताया है.

Advertisement
X
चुनावी राज्यों में जनगणना प्रक्रिया शुरू करने पर भड़की कांग्रेस
चुनावी राज्यों में जनगणना प्रक्रिया शुरू करने पर भड़की कांग्रेस

शनिवार को जनगणना 2027 को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई. इसमें कहा गया है कि गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक आबादी की गिनती की जाएगी. इन राज्यों में अगले वर्ष की शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में यहां प्रक्रिया पहले शुरू करने का फैसला किया गया है. लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसपर सवाल उठाया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे सरकार की खराब प्लानिंग बताया है.

सरकारी अधिसूचना जारी करते हुए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृंत्युजय कुमार नारायण ने कहा है कि चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए इन राज्यों में जनगणना की प्रक्रिया पहले शुरू की जा रही है. इन इलाकों में नागरिक 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक खुद अपनी जानकारी दर्ज करने या सेल्फ एन्युमरेशन का विकल्प चुन सकते हैं. 

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनावी राज्यों में समय से पहले जनगणना की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर सवाल उठाए हैं. जयराम रमेश का कहना है कि यह बीजेपी की खराब प्लानिंग है. साथ ही, जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनावी राज्यों में जनगणना पहले कराने का कोई राजनीतिक मकसद भी हो सकता है. 

जयराम रमेश ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'चुनावी राज्यों में पहले जनगणना की प्रक्रिया शुरू होना खराब प्लानिंग को दिखाता है. इन्हें पता था कि चुनाव होने वाले हैं. फिर अचानक ये समझदारी कैसे आ गई? इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: UP समेत चार चुनावी राज्यों में पहले होगी जनगणना, 1 दिसंबर से गिनती शूरू

साथ ही, जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया है कि जाति से जुड़ा सवाल नंबर 10 जानबूझकर खराब तरीके से तैयार किया गया ताकि जनगणना की प्रक्रिया बेमतलब हो जाए. 

जयराम रमेश का कहना है कि इस मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं. जयराम रमेश का कहना है के नेता प्रतिपक्ष के सुझावों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है. 

बता दें चुनावी राज्यों में 1 दिसंबर 2026 से 4 जिनवरी 2027 तक आबादी की गिनती की जाएगी. सरकारी अधिसूचना में कहा गया है, "उत्तराखंड के बर्फबारी वाले इलाकों को छोड़कर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, और पंजाब के बाकी सभी क्षेत्रों में जनगणना का काम 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक काम काम किया जाएगा. इसके बाद 5 जनवरी 2027 से 9 जनवरी 2027 तक जानकारी की दोबारा जांच की जाएगी."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs PAK: दुबई में बजा भारत का डंका! पाकिस्तान को चटाई धूल, मैच में एक साथ बने कई धांसू रिकॉर्ड |
    टीचर्स-डे पर पटना में कांग्रेस का प्रोटेस्ट, शिक्षकों के समर्थन में निकाली 'कफन यात्रा' |
    जिंदा मरीज को भेजा मर्चुरी, फिर हुआ चमत्कार... डॉक्टरों ने की थी मौत की पुष्टि; मेडिसिन विभाग में मचा हड़कंप |
    कर्नाटक में खत्म होगा NPS, पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी सरकार, डिप्टी CM का बड़ा ऐलान |
    रिजवान-इमाम को सिर्फ खराब फॉर्म नहीं, ड्रेसिंग रूम का 'बवाल' पड़ा भारी? PCB में क्लीनआप की तैयारी, आक‍िब जावेद भी हटेंगे |
    नरेला हत्याकांड का खौफनाक CCTV! पिस्तौल लहराते भागे बेखौफ शूटर! |
    बिहार सरकार का आदेश, सरकारी कर्मचारियों के मामले में जांच के लिए CBI को लेनी होगी मंजूरी |
    'भारत-अमेरिका संबंध इस वक्त ऐतिहासिक ऊंचाई पर...', US राजदूत सर्जियो गोर का बयान |
    'SRCC को चुनावी मंच बना दिया...', पीएम मोदी की स्पीच पर कांग्रेस का तंज |
    सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने पर गरमाई सियासत, ओवैसी- इमरान मसूद ने उठाए सवाल
    Advertisement