Miss World 2026: कौन हैं मिस वर्ल्ड 2026 जोहेरी मोल? इस सवाल का जवाब देकर जीता ताज

Miss World 2026 Joheirry Mola Dominguez: डोमिनिकन रिपब्लिक की जोहेरी मोल डोमिंग्वेज ने मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम किया. वियतनाम में हुए 73वें मिस वर्ल्ड के फिनाले में जोहेरी ने शानदार प्रदर्शन से सबको पछाड़ दिया. वहीं, स्पेन की एलिजाबेथ रेयनेस फर्स्ट रनर-अप और मलेशिया की तानुसिया चेट्टी सेकेंड रनर-अप रहीं.

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जोहेरी को उनकी पिछली विजेता ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया. ओपल ने पिछले साल थाईलैंड के लिए पहली बार यह खिताब जीता था.

जोहेरी से पूछा गया ये सवाल

मिस वर्ल्ड का ताज जीतने में जोहेरी के जवाब ने भी बड़ी भूमिका निभाई. फिनाले के आखिरी राउंड में उनसे ब्यूटी विद अ पर्पस को लेकर सवाल पूछा गया. उनसे पूछा गया कि वह अपने देश में किस पहल के लिए काम कर रही हैं और मिस वर्ल्ड बनने के बाद इसे कैसे आगे बढ़ाएंगी. इस पर जोहेरी ने बताया कि वह कम सुविधाओं वाले समुदायों के बच्चों तक इंग्लिश की शिक्षा पहुंचाने पर काम कर रही हैं.

उनका मानना है कि इंग्लिश सीखने से बच्चों के लिए आगे बढ़ने के कई नए रास्ते खुल सकते हैं. उन्होंने कहा कि भाषा सिर्फ पढ़ाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह लोगों को अपनी बात और भावनाएं दुनिया के सामने रखने का मौका भी देती है. जोहेरी का यह जवाब उनकी सोच और समाज के लिए किए जा रहे काम को दिखाता है. यही वजह रही कि उन्होंने आखिरी राउंड में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की.

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कौन हैं जोहेरी मोला डोमिंग्वेज?

नई मिस वर्ल्ड सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सोशल वर्क के लिए भी जानी जाती हैं. उन्होंने यूनिवर्सिडाड इबेरोअमेरिकाना से बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है. वह वॉयस ऑफ टुमॉरो की फाउंडर और प्रेसिडेंट हैं.

इस पहल के जरिए वह जरूरतमंद बच्चों और युवाओं को इंग्लिश सिखाने का काम करती हैं. वह खुद इंग्लिश लिटरेचर और सोशल स्टडीज पढ़ाती हैं. इसके अलावा वह टीवी रिपोर्टर और प्रोफेशनल मॉडल के तौर पर भी काम कर चुकी हैं.

टॉप 20 में नहीं पहुंच पाईं निकिता पोरवाल

भारत की ओर से निकिता पोरवाल ने मिस वर्ल्ड 2026 में हिस्सा लिया था. निकिता ने टॉप मॉडल चैलेंज में शानदार प्रदर्शन किया और सीधे टॉप 40 में अपनी जगह बनाई. हालांकि, वह टॉप 20 में जगह नहीं बना पाईं.

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