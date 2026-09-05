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यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को नई जिम्मेदारी, बने अंडमान-निकोबार के उपराज्यपाल

बीजेपी के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति भवन की ओर से शनिवार देर रात की इसकी घोषणा की गई.

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बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल बनाए गए हैं
बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल बनाए गए हैं

BJP के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति भवन ने शनिवार देर रात उनकी नियुक्ति की जानकारी दी. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, 'भारत की राष्ट्रपति ने डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी, जिस दिन वह अपना पदभार ग्रहण करेंगे.'

यूपी के डिप्टी CM रह चुके हैं दिनेश शर्मा

दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश की राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा हैं. वह उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में BJP सरकार बनने के बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाया गया था. इसके बाद दिनेश शर्मा को राज्यसभा भेजा गया. 

राज्यसभा के उपसभापति पैनल में भी रहे हैं शामिल

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62 वर्षीय दिनेश शर्मा फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला था. वह राज्यसभा के उपसभापति पैनल में भी शामिल रहे हैं. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति के साथ ही दिनेश शर्मा के लंबे राजनीतिक सफर में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है.

लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे प्रोफेसर

दिनेश शर्मा का जन्म 12 जनवरी 1964 को लखनऊ में हुआ था. उनके पिता केदार नाथ शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और जनसंघ से जुड़े हुए थे. दिनेश शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और बाद में यहीं अध्यापन भी किया. वह 1992 में लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े और वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर रहे.

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छात्र जीवन से ही दिनेश शर्मा का जुड़ाव राजनीति से हो गया था. उन्होंने RSS से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के जरिए अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की. बाद में वह भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी सक्रिय रहे.

दो बार बने लखनऊ के मेयर

दिनेश शर्मा के राजनीतिक करियर में बड़ा पड़ाव 2006 में आया, जब वह लखनऊ के मेयर चुने गए. इसके बाद 2012 में उन्होंने दोबारा मेयर का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इस चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के नीरज बोरा को 1.71 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था.

2014 के लोकसभा चुनाव में BJP की जीत के बाद पार्टी संगठन में उनका कद और बढ़ा. अगस्त 2014 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया.

योगी सरकार में बने डिप्टी CM

2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में BJP को बहुमत मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. 19 मार्च 2017 को दिनेश शर्मा को केशव प्रसाद मौर्य के साथ उत्तर प्रदेश का उपमुख्यमंत्री बनाया गया.

उस समय दिनेश शर्मा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं थे. बाद में सितंबर 2017 में वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य चुने गए. योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वह उपमुख्यमंत्री रहे और उनके पास शिक्षा समेत महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी रही.

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इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया. अब राष्ट्रपति ने दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी.

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