'ट्रॉफी नहीं चाहिए, बस इंडिया को हराना है!' शर्मनाक हार के बाद भी कम नहीं हुई पाकिस्तान की अकड़, सामने आया VIDEO

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप में 5 सितंबर यानी शनिवार को एक अहम मुकाबला खेला गया. इस मैच को भारतीय टीम ने एकतरफा अंदाज में अपने नाम कर लिया. पाकिस्तान को महज 55 के स्कोर पर ऑल आउट कर भारत ने 7 विकेट से आसानी से मुकाबले को जीत लिया.
महिला एशिया कप के बीच सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी फैन का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में फैन अपनी टीम के मेंटोर वहाब रियाज़ के सामने अपनी भड़ास निकालते हुए साफ कह रहा है कि हमको ट्रॉफी नहीं चाहिए, बस इंडिया को हराना है.
ग्रुप स्टेज के मैच में भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को पूरी तरह धो डाला था. इस शर्मनाक हार से बौखलाए फैन्स का गुस्सा अब सोशल मीडिया पर साफ दिख रहा है. पाकिस्तानी फैन के इस मांग से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान को ट्रॉफी से ज्यादा भारत के खिलाफ मिलने वाली जीत प्यारी है.
Fans to Wahab Riaz: "We don’t need the trophy" we just want to beat India", This is the Pakistani mindset, and This is the reason their cricket has been on a downward spiral pic.twitter.com/5JNO4CDzBp— Space Recorder (@1spacerecorder) September 8, 2026
वहाब रियाज ने दिया बेतुका बयान
दूसरी तरफ इतनी करारी हार के बाद भी वहाब रियाज का ओवरकॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ है. उनका मानना है कि उनकी टीम अभी भी टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम है और वापसी कर सकती है. भारत से मैच गंवाने के बाद वहाब रियाज ने कहा था कि वह अभी भी मानते हैं कि उनकी टीम ट्रॉफी जीतने की बड़ी दावेदार है.
Spin twins on and off the field 😁— BCCI Women (@BCCIWomen) September 6, 2026
Sree Charani & Prema Rawat sum up India's dominating victory 👌👌 - By @mihirlee_58 #TeamIndia | #WomensAsiaCup pic.twitter.com/w3CiXhphVL
फाइनल में फिर हो सकती है भिड़ंत
अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल पार करके फाइनल में पहुंच पाता है या नहीं. अगर दोनों टीमें फाइनल में भिड़ती हैं तो यह मुकाबला क्रिकेट फैन्स के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है.
पाकिस्तान का सफर नहीं होगा आसान
पाकिस्तान महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में जाने वाली तीसरी टीम बन गई है. अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग को 72 रनों से हरा दिया. ऐसे में अब पाकिस्तान की टीम अब सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी. लेकिन श्रीलंका को हराकर फाइनल तक सफर करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा.