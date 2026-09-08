Suzuki का बड़ा धमाका... नए रंग रूप में आईं ये पांच धांसू बाइक, इतनी है कीमत

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपनी पॉपुलर बाइक जिक्सर (Suzuki Gixxer) की रेंज को अपडेट कर दिया है. कंपनी ने अपडेटेड बाइक्स में नए कलर ऑप्शन्स को जोड़ा है. इसके अलावा बाइक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ब्रांड ने जिक्सर, जिक्सर एसएफ, जिक्सर 250, जिक्सर एसएफ 250 और जिक्सर एसएफ 250 एफएफवी को अपडेट किया है.

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अपडेट के तहत इसमें सिर्फ नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं. सुजुकी भारतीय बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है. कंपनी ने अगस्त में 1,13,936 यूनिट्स को भारतीय बाजार में बेचा है. ईयर-ऑन-ईयर ये ग्रोथ 10.49 परसेंट की है. नए कलर ऑप्शन्स के जुड़ने से कंज्यूमर्स को दूसरे ऑप्शन भी मिलेंगे. आइए जानते हैं अपडेट के बाद ये बाइक्स कितने में मिलेंगी.

कितनी है कीमत?

जिक्सर की कीमत 1,37,221 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. सुजुकी जिक्सर और जिक्सर एसएफ को कंपनी ने मेटैलिक ऊर्ट ग्रे + पर्ल ब्लेज ऑरेंज डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन में लॉन्च किया है. ये कलर ऑप्शन दोनों ही मोटरसाइकिल्स के साथ मिलेगा. वहीं जिक्सर एसएफ की कीमत 1,40,729 रुपये से शुरू होती है.

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ये कीमतें एक्स शोरूम नई दिल्ली की हैं. दोनों ही मोटरसाइकिलों में 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है. ये इंजन 13.6 पीएस की पावर और 13.8 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. बाइक में सुजुकी राइड कनेक्ट, एलईडी लाइटिंग, डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल एबीएस के साथ आती है.

250cc रेंज को भी किया अपडेट

अब बात करें जिक्सर 250 और एसएफ 250 की, तो इन्हें ग्लास स्पार्कल ब्लैक + मेटैलिक ऊर्ट ग्रे कलर का ऑप्शन जोड़ा गया है. जिक्सर 250 की कीमत 1,84,517 रुपये से शुरू होती है. वहीं जिक्सर एसएफ 250 की कीमत 1,92,768 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है.

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दोनों ही बाइक्स में 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है. ये इंजन 26.5 पीएस की पावर और 22.2 एमएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये इंजन 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसमें डुअल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड मिलता है.

वहीं फ्लेक्स फ्यूल जिक्सर एसएफ 250 एफएफवी की बात करें, तो इसमें ग्लास स्पार्कल ब्लैक + मेटैलिक ऊर्ट ग्रे और ग्लास स्पार्कल ब्लैक कलर का विकल्प दिया गया है. इस बाइक की कीमत 1,98,476 रुपये एक्स शोरूम है. जिक्सर एसएफ 250 एफएफवी को आप ई85 फ्यूल पर इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बाइक 27.9 पीएस की पावर और 22.5 एनएम टॉर्क के साथ आती है.

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