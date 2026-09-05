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Maruti Baleno Facelift: नया इंजन, ADAS और बहुत कुछ, इतने रुपये में लॉन्च हुई नई बलेनो

मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट लॉन्च हो गई है. कंपनी पिछले कई दिनों से इस कार को टीज कर रही थी. नई बलेनो में कंपनी ने नया इंजन दिया है. बलेनो फेसलिफ्ट में मारुति सुजुकी ने सेफ्टी फीचर्स को अपडेट किया है. इसमें ADAS और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई नए फीचर्स दिए गए हैं. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ होने वाला है.

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Maruti Suzuki ने बलेनो फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. (Photo: ITG)
Maruti Suzuki ने बलेनो फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है. (Photo: ITG)

मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर हैचबैक कार बलेनो फेसलिफ्ट (Baleno Facelift) को लॉन्च कर दिया है. ये कार का मिड-लाइफ अपडेट है. इस प्रीमियम हैचबैक में कुछ डिजाइन बदलाव किए गए हैं. कार में एडिशनल इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. सबसे बड़ी बात है इस कार का इंजन. 

मारुति बलेनो फेसलिफ्ट (Maruti Suzuki Baleno Facelift) में कंपनी ने नया इंजन दिया है. अब इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा. इस इंजन को हम पहले ही स्विफ्ट और डिजायर में देख चुके हैं. पहले इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता था. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास होने वाला है. 

कितनी है कीमत? 

मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट को कंपनी ने 6.1 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. कंपनी ने कार के हायर वेरिएंट्स की कीमतों का ऐलान अभी नहीं किया है. ये कार मल्टीपल नए कलर ऑप्शन में आएगी. इस कार को मारुति सुजुकी के नेक्सा डीलरशिप से खरीदा जा सकता है.

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क्या है नई बलेनो में खास?

मारुति सुजुकी ने नई बलेनो में नया एक्सटेंडेड ग्रिल दिया है. इसमें रिवाइज्ड फॉग लाइट्स, 16 इंच के एलॉय व्हील्स, क्रोम हाइलाइट्स, नया बंपर और दूसरे बदलाव देखने को मिलेंगे. कार के डिजाइन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, जैसा हमें टाटा की कारों में देखने को मिलता है. यानी कार अभी भी पहले जैसी ही दिखेगी. 

कार के इंटीरियर में हमें काफी कुछ नया देखने को मिलेगा. इसमें क्लैरियन ट्यून्ड प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, स्मार्टप्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन, Qi वायरलेस चार्जिंग पैड, सेमी-लेडरेट अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीट्स, नया ब्लैक और ब्लू इंटीरियर सिल्वर हाइलाइट्स के साथ और फ्रंट आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Maruti Ertiga की बढ़ी टेंशन... CNG अवतार में आई ये 7-सीटर कार

मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट में ADAS लेवल 2 दिया गया है. ये फीचर किसी भी दूसरे हैचबैक में फिलहाल नहीं आता है. सेफ्टी की बात करें, तो मारुति ने इस कार में एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई-बीम असिस्ट और दूसरे फीचर्स दिए हैं. इसमें 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीएस, टीपीएमएस और हिल होल्ड का फीचर भी मिलता है. 

बलेनो फेसलिफ्ट में 1.2 लीटर का जेड सीरीज का इंजन दिया गया है. ये एक 3-सिलेंडर इंजन है, जो स्विफ्ट और डिजायर में पहले से आ रहा है. इसके साथ कंपनी ने 5 स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड एएमटी का विकल्प दिया है.

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