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सूर्यकुमार यादव से तुलना का बोझ उतार पाएंगे श्रेयस अय्यर? न्यूजीलैंड दौरा बनेगा बड़ा इम्तिहान

श्रेयस अय्यर के सामने न्यूजीलैंड दौरे पर सिर्फ सीरीज जीतने की चुनौती नहीं होगी, बल्कि उन्हें सूर्यकुमार यादव से अपनी कप्तानी की तुलना के बीच अलग पहचान भी बनानी है. भारत के पूर्व बैटिंग कोच अभिषेक नायर का मानना है कि न्यूजीलैंड में जीत अय्यर को कप्तान के तौर पर टीम के भीतर ज्यादा सम्मान दिला सकती है.

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इंग्लैंड में चूके, अब न्यूजीलैंड की बारी... श्रेयस अय्यर की कप्तानी की होगी असली परीक्षा (Photo: X/@BCCI)
इंग्लैंड में चूके, अब न्यूजीलैंड की बारी... श्रेयस अय्यर की कप्तानी की होगी असली परीक्षा (Photo: X/@BCCI)

हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर रही. आखिरी मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो सका. कप्तानी के साथ अय्यर की बल्लेबाजी और मिडिल ऑर्डर में उनके स्ट्राइक रेट पर भी सवाल उठे हैं.

उन्होंने अब तक 34.7 के औसत और 152.45 के स्ट्राइक रेट से 590 रन बनाए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ लखनऊ में सीरीज के पहले मैच में उन्होंने शानदार शतक लगाया, लेकिन अगले चार मुकाबलों में 50 रन का आंकड़ा नहीं छू सके.

अय्यर के साथ करीब से काम कर चुके अभिषेक नायर ने ज‍ियोहॉस्टार के शो 'आउट ऑर नॉट आउट' में कहा कि सूर्यकुमार और अय्यर की कप्तानी की तुलना करते समय दोनों के दौर की परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है.

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नायर के मुताबिक, सूर्यकुमार की कप्तानी के दौरान भारत ने घरेलू मैदान पर ज्यादा टी20 सीरीज खेलीं और विदेशी दौरे कम किए. वहीं, अय्यर के कप्तान बनने के बाद टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया और अब न्यूजीलैंड में खेलेगी. जिम्बाब्वे और जापान में भी भारत ने मुकाबले खेले हैं. टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम का ज्यादा ध्यान घरेलू और उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों में खेलने पर था. ऐसे में दोनों कप्तानों की तुलना को इसी नजरिए से देखना चाहिए.

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नायर ने कहा कि न्यूजीलैंड जैसे देश में जीत हासिल करने से कप्तान को टीम पर अपना नियंत्रण महसूस होता है और साथियों का सम्मान भी बढ़ता है. उनके मुताबिक, विदेशी परिस्थितियों में सीरीज जीतना कप्तान के लिए बड़ी उपलब्धि है. इंग्लैंड में ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन न्यूजीलैंड में जीत मिलती है तो अय्यर के लिए यह साबित करने का मौका होगा कि वह विदेश में भी टीम को जीत दिला सकते हैं.

पुजारा ने भी बताई विदेशी जीत की अहमियत
पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भी नायर की बात का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड को उसकी परिस्थितियों में हराना बड़ी उपलब्धि है. विदेशी जमीन पर अच्छा प्रदर्शन करने से भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है, चाहे मुकाबला वनडे हो, टी20 इंटरनेशनल या टेस्ट क्रिकेट.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी. इसके बाद मुकाबले वेलिंगटन, ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेले जाएंगे. सीरीज का समापन 1 नवंबर को होगा. यह दौरा अय्यर के लिए विदेशी परिस्थितियों में अपनी कप्तानी साबित करने का अहम मौका है.

न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव.

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