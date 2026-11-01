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IND vs NZ: बेंच पर बैठे वैभव कब तक देखेंगे संजू का फ्लॉप शो? टीम मैनेजमेंट पर उठे सवाल, फूटा फैन्स का गुस्सा

पांचवें और आखिरी टी20 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग इलेवन से बाहर हैं. वैभव की जगह ओपनिंग करने वाले संजू सैमसन एक बार फिर बल्ले से अपना दमखम दिखाने में नाकाम रहे हैं. संजू के आउट होने के बाद फैन्स वैभव को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं.

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क्या वेभव के साथ हो रहा अन्याय? (PHOTO: BCCI/PTI)
क्या वेभव के साथ हो रहा अन्याय? (PHOTO: BCCI/PTI)

न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर टीम को बड़ा झटका लगा. तेज गेंदबाज एडम मिल्ने ने एक बार फिर अपने ओवर की पहली गेंद पर कमाल दिखाते हुए संजू सैमसन को माइकल ब्रेसवेल के हाथों कैच आउट करा दिया. 

संजू इस मैच में महज 10 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इससे पहले मिल्ने ने अपने स्पेल के पहले ओवर की पहली गेंद पर तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा (1 रन) को भी चलता किया था. संजू के इस तरह सस्ते में आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स का गुस्सा फूट पड़ा है. फैन्स बेंच पर बैठे युवा वैभव सूर्यवंशी को याद कर टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

संजू सैमसन का यह खराब प्रदर्शन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. फैन्स का कहना है कि संजू का फॉर्म बेहद खराब है. वह 5 मैचों में से 1 अच्छी पारी खेलते हैं और बाकी 4 मैचों में पूरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं. 

टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद नहीं दिखा पाए हैं कमाल

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साल 2026 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से उनके आंकड़े गवाही देते हैं कि 19 मैचों में महज 23 के औसत से रन बनाने वाले संजू अब टीम पर बोझ साबित हो रहे हैं. आलोचकों का यह भी मानना है कि उनकी तकनीक और मूव होती गेंद के सामने खेलने का तरीका टी20 इंटरनेशनल स्तर के अनुकूल नहीं है.

फैन्स ने की वैभव को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की मांग

संजू सैमसन के लगातार फ्लॉप होने और बेंच पर वैभव सूर्यवंशी को नजरअंदाज किए जाने पर सोशल मीडिया पर मीम्स और गुस्से का दौर शुरू हो गया है. फैन्स का कहना है कि जहां एक तरफ संजू लगातार मौके मिलने के बावजूद रन बनाने में नाकाम हो रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ वैभव को बाहर बैठाकर टीम युवा बल्लेबाज के साथ बड़ा अन्याय कर रही है. 

फैन्स का यह भी कहना है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट (जैसे राजस्थान रॉयल्स) ने भविष्य को देखते हुए सही फैसले लिए. लेकिन नेशनल टीम मैनेजमेंट इस बात को समझने में नाकाम दिख रहा है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वैभव को आखिर कब तक टी20 क्रिकेट में नजरअंदाज किया जाता है. 
 

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