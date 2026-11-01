scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

INDIA ब्लॉक की रैली से सोनीपत-दिल्ली बॉर्डर पर जाम, रेंग रहीं गाड़ियां... लोग बेहाल- VIDEO

दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के चलते हरियाणा-दिल्ली के कई बॉर्डर पर भारी जाम लग गया है. सोनीपत के कुंडली बॉर्डर और केजीपी-केएमपी जीरो पॉइंट पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Advertisement
X
जाम के चलते आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. (Photo: Screengrabs)
जाम के चलते आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. (Photo: Screengrabs)

दिल्ली में रविवार को इंडिया ब्लॉक की रैली में हरियाणा से शामिल होने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के चलते हरियाणा-दिल्ली के कई बॉर्डर पर भारी जाम लग गया. सोनीपत के कुंडली बॉर्डर से लेकर गुरुग्राम के सरहौल बॉर्डर तक वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं. जाम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बसों और गाड़ियों के साथ ट्रक भी फंस गए. इससे आम वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा.

कुंडली बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें
सोनीपत में दिल्ली-कुंडली बॉर्डर के पास कांग्रेस रैली में शामिल होने जा रही गाड़ियों की भारी भीड़ जमा हो गई. पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वाहनों के कारण यातायात प्रभावित हुआ. इससे केजीपी और केएमपी के जीरो पॉइंट पर भी लंबा जाम लग गया. वाहनों की लंबी कतारें लगने के कारण गाड़ियां रेंगती नजर आईं. जाम में ट्रक चालक भी फंस गए.

जाम के चलते दिल्ली-सोनीपत बॉर्डर पर फंसे ट्रक. (Photo: Screengrabs)

यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने केजीपी और केएमपी से वाहनों का रूट डायवर्ट किया. वहीं, कुंडली बॉर्डर पर दिल्ली जाने वाली गाड़ियों की पुलिस द्वारा चेकिंग भी की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

SIR Sanjay Raut CEC
'ज्ञानेश कुमार माफिया, सिस्टम का अपराधीकरण किया...', संजय राउत ने CEC को घेरा
India block prepares against Gyanesh Kumar, seeks time to meet President.
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की बड़ी तैयारी, राष्ट्रपति से मांगा मिलने का समय
दो पन्नों के नोट से खुलेंगे राज?(Photo: Screengrab)
एक ही घर में चार मौतों से दहला गांव, मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या
Aman Arrested in Sonipat for Tiger Shroff Firing Case
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 12वीं गिरफ्तारी, सोनीपत से पकड़ा गया अमन
कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी.(Photo: Pawan rathee/ITG)
प्लॉट की रसीद के बदले रिश्वत! सोनीपत में ACB ने दो कर्मचारियों को दबोचा

गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम से नाराज कांग्रेसियों का पैदल मार्च
दिल्ली-गुरुग्राम के सरहौल बॉर्डर पर भी कांग्रेस रैली में शामिल होने जा रहे कार्यकर्ताओं की गाड़ियां भारी जाम में फंस गईं. इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों से उतरकर दिल्ली की ओर पैदल मार्च शुरू कर दिया.

Advertisement

इस दौरान गुरुग्राम कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष पंकज डावर और ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की ओर कूच किया. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बॉर्डर पर पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए और पैदल मार्च करते हुए दिल्ली जाने लगे. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे राहुल गांधी की रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gold-Silver Price Crash: चांदी ₹40000 सस्‍ती... अक्टूबर में सोना भी हुआ क्रैश, जानें 10 ग्राम 24K का भाव |
    दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष का महाजुटान, भारी सुरक्षा बल तैनात |
    वेज बिरयानी के नाम पर परोस दिया चिकन! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर खाने में निकले के चिकन के टुकड़े, परिवार ने किया हंगामा |
    दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक का शक्ति प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे विपक्ष के नेता |
    INDIA ब्लॉक की रैली से सोनीपत-दिल्ली बॉर्डर पर जाम, रेंग रहीं गाड़ियां... लोग बेहाल- VIDEO |
    रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली, बीजेपी की हरियाणा में पदयात्रा |
    Honey Singh Nephew Killed: सड़क हादसे में हनी सिंह के भतीजे की मौत, टूटे सिंगर, बोले- भोलेनाथ महर |
    'BJP ने बंद कराईं कनॉट प्लेस की दुकानें...', राहुल गांधी बोले- व्यापारियों का नुकसान कौन कर रहा है? |
    B.Tech की पढ़ाई छोड़ी, 2024 में शादी... बुर्का में चोरियां करने लगी महिला, वीडियो देख सीखा था तरीका |
    'मुझे क्यों दी RAC, कंफर्म सीट चाहिए...' यात्री के पोस्ट पर छिड़ी बहस, DRM ने दिया ये जवाब
    Advertisement