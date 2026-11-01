scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Honey Singh Nephew Killed: सड़क हादसे में हनी सिंह के भतीजे की मौत, टूटे सिंगर, बोले- भोलेनाथ महर

जालंधर में एक भीषण सड़क हादसे में मशहूर रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह के भतीजे विदित ओलक और उनके दोस्त आरव तलवार की मौत हो गई. हादसा पुलिस लाइन्स इलाके के पास फ्लाईओवर पर हुआ, जहां उनकी कार नगर निगम की ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. भतीजे के निधन के बाद हनी सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है.

Advertisement
X
भतीजे की मौत से टूटे हनी सिंह (Photo: Social Media)
भतीजे की मौत से टूटे हनी सिंह (Photo: Social Media)

पंजाब के जालंधर में रविवार तड़के हुए एक भीषण सड़क हादसे में मशहूर रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह के भतीजे विदित ओलक समेत दो युवकों की मौत हो गई. खबर से परिवार और पंजाबी संगीत जगत में गहरा शोक छा गया है. हनी सिंह ने भी इस दुखद घटना के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर कर अपना दुख जताया है. 

दर्द में हनी सिंह
यो यो हनी सिंह पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है. सड़के हादसे में भतीजे विदित ओलक की मौत के बाद उनके घर में मातम पसरा है. दुख की घड़ी में हनी सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि यह मेरे लिए एक अंधकारमय दशक है. अपने भतीजे को खोना बेहद दुखद है. भोलेनाथ महर... महर...

पुलिस के अनुसार, यह हादसा जालंधर के पुलिस लाइन्स इलाके के पास एक फ्लाईओवर पर हुआ. विदित ओलक और उनके दोस्त आरव तलवार एक मित्र की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे. तभी उनकी वोक्सवैगन कार सड़क पर खड़ी नगर निगम की ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही जान चली गई. 

हनी सिंह की पोस्ट

सम्बंधित ख़बरें

Honey Singh
'ठंड में मजा आता है', इंटीमेसी पर LIVE कॉन्सर्ट में क्या बोल गए थे हनी सिंह
Honey Singh Case: महाराष्ट्र साइबर ने भेजा नया समन
Yo Yo Honey Singh News
बुरे फंसे हनी सिंह, महाराष्ट्र साइबर सेल से समन, होगा बड़ा एक्शन!
महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश होंगे हनी सिंह? जानें केस
mc square on Brown Rang
'ब्राउन रंग' का असली राइटर कौन? हनी सिंह-बादशाह पर MC स्क्वायर का जवाब

मृतकों में विदित ओलक पंजाबी म्यूजिक कंपनी स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक दिनेश ओलक के बेटे और हनी सिंह के भतीजे थे. दूसरे मृतक आरव तलवार, प्रसिद्ध पप्पी स्वीट्स के मालिक के बेटे बताए गए हैं. पुलिस के मुताबिक कार में कुल पांच लोग सवार थे, लेकिन बाकी तीन लोग पहले ही घर लौट चुके थे.

Advertisement

हादसे के बाद हनी सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शोक जताया। हालांकि उन्होंने विस्तृत बयान जारी नहीं किया, लेकिन उनकी पोस्ट से उनके दुख और परिवार पर पड़े झटके का अंदाजा लगता है. विदित ओलक और आरव तलवार के निधन से दो परिवार टूट गए हैं. हनी सिंह के लिए यह निजी और असहनीय नुकसान है, क्योंकि मृतक उनके अपने भतीजे थे. इस दुखद घटना ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी शोक की लहर पैदा कर दी है. 

सोशल मीडिया पर फैंस भी दोनों युवकों के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और परिवारों से संवेदना व्यक्त कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    विपक्ष की महारैली के जवाब में BJP की रोहतक में पदयात्रा, नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला |
    अमेरिका-ईरान में फिर छिड़ेगी जंग? ट्रंप के बयान से बढ़ी अटकलें |
    IND vs NZ: बेंच पर बैठे वैभव कब तक देखेंगे संजू का फ्लॉप शो? टीम मैनेजमेंट पर उठे सवाल, फूटा फैन्स का गुस्सा |
    Gold-Silver Price Crash: चांदी ₹40000 सस्‍ती... अक्टूबर में सोना भी हुआ क्रैश, जानें 10 ग्राम 24K का भाव |
    दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष का महाजुटान, भारी सुरक्षा बल तैनात |
    वेज बिरयानी के नाम पर परोस दिया चिकन! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर खाने में निकले के चिकन के टुकड़े, परिवार ने किया हंगामा |
    दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक का शक्ति प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे विपक्ष के नेता |
    INDIA ब्लॉक की रैली से सोनीपत-दिल्ली बॉर्डर पर जाम, रेंग रहीं गाड़ियां... लोग बेहाल- VIDEO |
    रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली, बीजेपी की हरियाणा में पदयात्रा |
    Honey Singh Nephew Killed: सड़क हादसे में हनी सिंह के भतीजे की मौत, टूटे सिंगर, बोले- भोलेनाथ महर
    Advertisement