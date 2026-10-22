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IND vs NZ 1st T20I Live Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज पहला टी20, ऐसी होगी प्लेइंग-11

India vs New Zealand 1st T20I Live Score: क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में भारत और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने हैंं. भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज का सामना किया था. तब टी20 सीरीज 2-2 से बराबरी पर छूटी थी. अब न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय टीम की कड़ी परीक्षा है.

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भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज पहला टी20 (Photo: X/@BCCI)
भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज पहला टी20 (Photo: X/@BCCI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आज (22 अक्टूबर) पहला मुकाबला है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में है. मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे होगा. वहीं पहली गेंद दोपहर 12.30 बजे फेंकी जाएगी.

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम का प्रदर्शन यूरोप दौरे पर निराशाजनक रहा था, जहां उसे आयरलैंड और इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हारें झेलनी पड़ी थीं. अब न्यूजीलैंड में भी भारत के लिए चुनौती आसान नहीं है. भारत-न्यूजीलैंड मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 क्रिकेट में कड़े मुकाबले देखने को मिले हैं. दोनों टीम्स के बीच अबतक 31 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 17 और न्यूजीलैंड ने 11 मुकाबले जीते. जबकि 3 मुकाबले टाई रहे हैं. इन तीन टाई मैचों में से दो में सुपर ओवर हुआ था, जिसमें टीम इंडिया ने बाजी मारी थी.

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भारत बनाम न्यूजीलैंड (h2h)
कुल टी20I मैच: 31
भारत ने जीते: 17
न्यूजीलैंड ने जीते: 11
टाई: 3

पहले टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और वरुण चक्रवर्ती.
यह भी पढ़ें: IND v NZ: स‍िर्फ 2 बार 200+ स्कोर न्यूजीलैंड में बना पाई टीम इंड‍िया, क्या इस बार 300 का एवरेस्ट होगा पार?

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पहले टी20 में न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: टिम सीफर्ट, फिन एलन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, बेवन जैकब्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और जैकब डफी.
यह भी पढ़ें: वैभव खेले तो मचेगी तबाही! कीवी टीम ने 15 साल के बल्लेबाज के लिए क्या जाल बुना?

भारत का स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी.

न्यूजीलैंड का स्क्वॉड: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), डेवोन कॉन्वे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, बेवन जैकब्स, एडम मिल्ने और ब्लेयर टिकनर.

भारत का न्यूजीलैंड दौरा
पहला टी20- 22 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च, दोपहर 12:30 बजे
दूसरा टी20- 24 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च, दोपहर 12:30 बजे 
तीसरा टी20- 27 अक्टूबर, वेलिंगटन, दोपहर 12:30 बजे
चौथा टी20- 30 अक्टूबर, ऑकलैंड, दोपहर 12:30 बजे 
पांचवां टी20- 1 नवंबर, हैमिल्टन, दोपहर 12:30 बजे
पहला वनडे- 4 नवंबर, ऑकलैंड, सुबह 7:30 बजे 
दूसरा वनडे- 7 नवंबर, वेलिंगटन, सुबह 7:30 बजे 
तीसरा वनडे- 10 नवंबर, हैमिल्टन, सुबह 7:30 बजे 
चौथा वनडे- 13 नवंबर, माउंट माउंगानुई, सुबह 7:30 बजे 
पांचवां वनडे- 15 नवंबर, माउंट माउंगानुई, सुबह 7:30 बजे 
पहला टेस्ट- 19 से 23 नवंबर, वेलिंगटन, सुबह 3:30 बजे 
दूसरा टेस्ट- 27 से 1 द‍िसंबर, क्राइस्टचर्च, सुबह 3:30 बजे

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