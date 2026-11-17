Winter Soft Roti Tips: सर्दियों में गर्मागर्म रोटी, सब्जी और दाल खाने का मजा ही अलग होता है. लेकिन ठंडे मौसम में एक परेशानी लगभग हर घर में देखने को मिलती है और वो है रोटियों का कड़क हो जाना. सुबह या दोपहर में बनाई गई रोटियां कुछ ही देर में ठंडी होकर कड़क होने लगती हैं. ये समस्या अमूमन उन घरों में ज्यादा देखने को मिलती है, जिनमें सुबह-सुबह लंच पैक किया जाता या फिर एक साथ रोटी बनाकर रख दी जाती है.



कई बार रोटियां इतनी कड़क हो जाती हैं कि उन्हें खाने का मन ही नहीं करता. ऐसे में लोग उन्हें दोबारा गर्म करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पहले जैसा स्वाद और सॉफ्टनेस वापस नहीं आती. अगर आपके घर में भी सर्दियों के दौरान रोटियां जल्दी कड़क हो जाती हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपके घर में बनी रोटियां भी कड़क हो जाती हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप कुछ आसान ट्रिक्स को अपनाकर इस समस्या से बच सकते हैं. इसके लिए आपको न तो कोई महंगा सामान खरीदने की जरूरत है और न ही रसोई में ज्यादा मेहनत करने की. आइए जानते हैं ऐसे 6 आसान किचन टिप्स, जिनकी मदद से रोटियां लंबे समय तक नरम बनी रह सकती हैं.



1. रोटी बनाते ही तुरंत ढककर रखें: रोटियां जल्दी सख्त होने की सबसे बड़ी वजह उनकी नमी का कम होना है. जब आप गर्म रोटियों को खुली प्लेट में रख देते हैं, तो उनकी भाप बाहर निकल जाती है और धीरे-धीरे वे सूखने लगती हैं. इससे बचने के लिए रोटी सेंकते ही उसे किसी कॉटन के साफ और मुलायम कपड़े में लपेटकर रखें. आप चाहें तो ढक्कन वाले हॉट पॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इससे रोटियों की गर्माहट और नमी काफी देर तक बनी रहती है. ध्यान रखें कि कपड़ा साफ और सूखा होना चाहिए.



2. रोटी को ज्यादा देर तक तवे पर न सेंकें: कई बार रोटियां बनाने के दौरान लोग उन्हें ज्यादा देर तक तवे पर छोड़ देते हैं. इससे रोटी की नमी कम हो जाती है और वह जरूरत से ज्यादा सूखकर कड़क बनने लगती है. इसलिए रोटी को सही आंच पर सेंकना जरूरी है. इसके लिए मीडियम आंच रखें और रोटी को जरूरत से ज्यादा देर तक तवे पर न छोड़ें. जब रोटी अच्छी तरह सिक जाए, तो उसे तुरंत उतार लें. इससे उसकी नरमी बनी रहने में मदद मिलेगी.



3. रोटियों पर लगाएं थोड़ा सा घी या मक्खन: अगर आप चाहते हैं कि रोटियां कुछ समय बाद भी मुलायम रहें, तो उन पर हल्का सा घी या मक्खन लगा सकते हैं. घी और मक्खन रोटी को सूखने से बचाने में मदद करते हैं. खासकर जब आपको रोटियां पहले बनाकर रखनी हों या बच्चों और ऑफिस जाने वालों के लिए टिफिन तैयार करना हो, तब ये तरीका काफी काम आ सकता है.

और पढ़ें

4. आटा गूंथते समय अपनाएं ये छोटी सी ट्रिक: रोटी कितनी नरम बनेगी, यह काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने आटा किस तरह गूंथा है. सर्दियों में आटा गूंथते समय नॉर्मल ठंडे पानी की जगह हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आटा अच्छी तरह गूंथने में मदद मिलती है.

इसके अलावा आटे में थोड़ा सा तेल या एक चम्मच दूध मिलाकर भी गूंथ सकते हैं. इससे आटा मुलायम बनता है और रोटियां भी नरम तैयार होती हैं. बस ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा सख्त हो और न ही बहुत ज्यादा गीला.



5. रोटियों को स्टोर करने का सही तरीका जान लें: कई बार घर में रोटियां पहले ही बनाकर रख दी जाती हैं, ताकि बाद में खाना बनाने की जल्दबाजी न हो. लेकिन गलत तरीके से रखने पर रोटियां जल्दी सूख सकती हैं. अगर आप रोटियों को कुछ समय बाद खाना चाहते हैं, तो पहले उन्हें नॉर्मल टेंपरेचर पर आने दें. इसके बाद एयरटाइट कंटेनर में रखें. बहुत गर्म रोटियों को सीधे बंद डिब्बे में रखने से ज्यादा भाप जमा हो सकती है, जिससे रोटियों का टेक्शचर खराब हो सकता है.

Advertisement

जब दोबारा खाने का समय हो, तो तवे को हल्का गर्म करें और रोटी पर थोड़ा पानी छिड़ककर दोनों तरफ से गर्म कर लें. इससे रोटी फिर से नरम हो सकती है.



6. माइक्रोवेव में रोटी गर्म करते समय अपनाएं ये हैक: अगर आपके घर में माइक्रोवेव है, तो उसमें भी रोटियों को दोबारा गर्म कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि माइक्रोवेव में रोटी को ज्यादा देर तक गर्म करने से वह और कड़क हो सकती है. इससे बचने के लिए रोटियों को हल्के गीले साफ कपड़े में लपेटकर थोड़े समय के लिए गर्म करें. चाहें तो माइक्रोवेव में रोटियों के साथ पानी से भरा माइक्रोवेव-सेफ बर्तन भी रख सकते हैं. इससे बनने वाली भाप रोटियों को ज्यादा सूखने से बचाने में मदद कर सकती है.

---- समाप्त ----