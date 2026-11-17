सोना-चांदी की कीमतों में बीते कुछ समय में जोरदार गिरावट (Gold-Silver Rate Fall) देखने को मिली. खासतौर पर चांदी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX से लेकर घरेलू बाजारों तक में ये बुरी तरह क्रैश (Silver Price Crash) हुई. हालांकि, मंगलवार को वायदा कारोबार में सिल्वर उछली है, लेकिन अभी भी ये अपने जनवरी 2026 के हाई लेवल से करीब 60 फीसदी सस्ती मिल रही है. इस हिसाब से टॉप प्राइस पर निवेश करने वालों को तगड़ा झटका लगा है. आइए जानते हैं 1 किलो चांदी में निवेश के लिए अब कितना खर्च करना होगा?

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मंगलवार को बदली चांदी की चाल

सबसे पहले बात करते हैं चांदी की लेटेस्ट कीमत के बारे में, तो एमसीएक्स पर लगातार धड़ाम हो रही चांदी ने अचानक पलटी मारी है. मंगलवार को वायदा कारोबार में ये बढ़त में कारोबार करते हुए दिखाई दी. खबर लिखे जाने तक 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली 1 किलो चांदी 1,69,719 रुपये पर ट्रेड कर रही थी.

अपने हाई से इतनी सस्ती चांदी

MCX Silver Rate पर नजर डालें, तो इस साल जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते में 29 जनवरी को सिल्वर प्राइस 4,20,048 रुपये के लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंचा था, लेकिन इस स्तर को छूने के बाद ये दनादन क्रैश हुआ. वर्तमान भाव से तुलना करें, तो अब ये कीमती धातु 2,50,308 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती मिल रही है.

पीक पर खरीदने वालों को कितना घाटा?

अब हाई से चांदी का दाम क्रैश (Silver Price Crash From High) होने पर पीक लेवल पर इस कीमती धातु में निवेश करने वालों को हुए नुकसान का कैलकुलेशन करें, तो ये तगड़ा घाटा नजर आता है. मान लीजिए आपने जनवरी के पीक प्राइस पर चांदी में किसी ने 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा, तो अब उसकी कीमत करीब 40-42 हजार रुपये के आसपास रह गई होगी. ये अनुमान टैक्स और ट्रेडिंग कॉस्ट के बिना है और असली रिटर्न अलग हो सकता है.

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इंटरनेशनल मार्केट में भी बुरा हाल

US में COMEX पर, चांदी 29 जनवरी 2026 को $121.67 प्रति औंस के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची थी, ठीक वही दिन जब MCX पर चांदी ने रिकॉर्ड तोड़े थे. फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 अक्टूबर तक यह लगभग $51 पर थी, जो लगभग 58% की गिरावट थी.

MCX पर जनवरी में चांदी का धमाल देखने को मिला था महीने के मध्य में सिल्वर प्राइस पहली बार ₹3 लाख प्रति किलो के पार पहुंचा था और फिर 27 जनवरी को यह ₹3,59,800 पर, जबकि इसके दो दिन बाद यह सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ₹4 लाख का ऐतिहासिक स्तर पार कर 4.20 लाख के हाई पर पहुंच गई थी.

क्या इतिहास दोहरा रही है चांदी?

रिपोर्ट के मुताबिक, चांदी के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है. जनवरी 1980 में इसकी कीमत लगभग $49.45 प्रति औंस तक पहुंच गई थी और उसके बाद के वर्षों में इसमें लगभग 90% की गिरावट देखने को मिली थी. यह भारी गिरावट 'हंट ब्रदर्स' द्वारा बाजार पर कब्जा करने की एक कोशिश के बाद आई थी.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कीमती धातुओं में पुरानी गिरावटें यह नहीं बतातीं कि आगे दाम कहां जाएगा. अगर आपके पास चांदी है, तो देखें कि आपके पास फिजिकल मेटल (असली धातु) है, ETF है या फ्यूचर्स हैं, क्योंकि इन सभी पर टैक्स और कीमत तय करने के तरीके अलग-अलग होते हैं. अलग-अलग सोर्स पर एक ही दिन की कीमतों की तुलना करें, क्योंकि MCX फ्यूचर्स, IBJA रेट और ज्वैलर्स (सुनारों) द्वारा बताई गई कीमतें एक जैसी नहीं होतीं.

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