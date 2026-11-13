Surya Gochar 2026: छठ पूजा के आखिरी दिन सूर्य गोचर, इन 7 राशियों के लोग हो सकते हैं अमीर

इस साल छठ पर्व का समापन 16 नवंबर को होगा. संयोगवश इसी दिन ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है. इस दिन सूर्य तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इस राशि में सूर्य पूरा एक महीना रहने वाले हैं. ज्योतिष में मंगल को वृश्चिक राशि के स्वामी माना गया है और सूर्य-मंगल के बीच मैत्रीपर्ण संबंध भी है. इसलिए ज्योतिषविदों का कहना है कि वृश्चिक राशि का सूर्य अगले एक महीने तक 7 राशियों को जबरदस्त लाभ दे सकता है. आइए जानते हैं.

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वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है. अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा. पुराने निवेश से भी फायदा होने की संभावना है.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अनुकूल रह सकता है. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं. मेहनत का सकारात्मक फल मिलने की उम्मीद है.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है. घर, जमीन या वाहन खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार में चल रही परेशानियां भी कम हो सकती हैं.

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तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है. कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है. भाई-बहनों का सहयोग भी मिलेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में ही होगा. ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है. आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि हो सकती है. व्यक्तित्व में निखार आएगा. नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह गोचर करियर और शिक्षा के लिहाज से अच्छा रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में नए रास्ते खुल सकते हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन आर्थिक मामलों में फायदेमंद हो सकता है. आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. धन से जुड़ी योजनाओं में सफलता मिल सकती है.

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