scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Surya Gochar 2026: छठ पूजा के आखिरी दिन सूर्य गोचर, इन 7 राशियों के लोग हो सकते हैं अमीर

16 नवंबर को छठ पूजा का आखिरी दिन है. इसी दिन ग्रहों के राजा सूर्य राशि बदलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष में सूर्य-मंगल के बीच मैत्रीपर्ण संबंध भी है. यह गोचर सात राशियों को भाग्यशाली बना सकता है.

Advertisement
X
मंगल को वृश्चिक राशि के स्वामी माना गया है और सूर्य-मंगल के बीच मैत्रीपर्ण संबंध भी है. (Photo: ITG)
मंगल को वृश्चिक राशि के स्वामी माना गया है और सूर्य-मंगल के बीच मैत्रीपर्ण संबंध भी है. (Photo: ITG)

इस साल छठ पर्व का समापन 16 नवंबर को होगा. संयोगवश इसी दिन ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है. इस दिन सूर्य तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. इस राशि में सूर्य पूरा एक महीना रहने वाले हैं. ज्योतिष में मंगल को वृश्चिक राशि के स्वामी माना गया है और सूर्य-मंगल के बीच मैत्रीपर्ण संबंध भी है. इसलिए ज्योतिषविदों का कहना है कि वृश्चिक राशि का सूर्य अगले एक महीने तक 7 राशियों को जबरदस्त लाभ दे सकता है. आइए जानते हैं.

वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर आर्थिक रूप से अच्छा रह सकता है. अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलेगा. पुराने निवेश से भी फायदा होने की संभावना है.

मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर अनुकूल रह सकता है. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं. मेहनत का सकारात्मक फल मिलने की उम्मीद है.

सम्बंधित ख़बरें

Chhath puja
नहाय-खाय से उषा अर्घ्य तक, जानिए छठ की हर तारीख
Surya Shukra Sanyog 2026
सूर्य पड़े कमजोर, शुक्र की चाल भी उल्टी, 16 नवंबर तक इन 2 लोगों पर संकट
Diwali 2026
नीच राशि में सूर्य-मंगल-शुक्र! दीपावली पर बिगाड़ सकते हैं पैसों का बजट
Surya Nakshatra Gochar 2026
राहु के घर में सूर्य, धनतेरस तक इन 5 राशियों को देगा धन लाभ
Surya Gochar 2026
दिवाली से ठीक पहले सूर्य का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन!

कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि वालों के सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है. घर, जमीन या वाहन खरीदने की योजना आगे बढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. परिवार में चल रही परेशानियां भी कम हो सकती हैं.

Advertisement

तुला राशि (Libra)
तुला राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है. कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है. भाई-बहनों का सहयोग भी मिलेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में ही होगा. ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है. आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि हो सकती है. व्यक्तित्व में निखार आएगा. नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि वालों के लिए यह गोचर करियर और शिक्षा के लिहाज से अच्छा रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. कारोबार में नए रास्ते खुल सकते हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

कुंभ राशि (Aquarius)
कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन आर्थिक मामलों में फायदेमंद हो सकता है. आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं. पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. धन से जुड़ी योजनाओं में सफलता मिल सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार? खाने-पीने की चीजों के बढ़े दाम, अब RBI भी दे सकता है झटका |
    हाहाकारी हेनरी! रोहित-कोहली-अय्यर तीनों '0' पर आउट... वनडे इतिहास के शर्मनाक क्लब में एंट्री |
    पंजाब: 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं का ब्याज-जुर्माना माफ करेगी मान सरकार, वन टाइम सेटलमेंट योजना का ऐलान |
    नौकरी को टाटा! Gen Z का बिज़नेस पर फोकस, अपना रहे ये फंडा |
    हनीट्रैप का श‍िकार हुए जेनसन हुआंग, Nvidia CEO पद से देना पड़ा इस्तीफा |
    'मेरा फोन टैप किया जा रहा है', राहुल गांधी का बड़ा दावा |
    UP चुनाव से पहले BJP का वोटर जोड़ो अभियान, महीनेभर चलेगा बैठकों का दौर |
    अंधविश्वास का खौफनाक रूप! डायन बताकर महिला पर ग्रामीणों ने किया हमला |
    क्या है आरएलडी का नया JGDM फॉर्मूला? जिससे पश्चिमी यूपी साधने उतरे जयंत चौधरी |
    दादी का 18 साल पुराना सपना नहीं भूला पोता, शादी में हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा; दुल्हन को भी इसी से ले गया
    Advertisement