नौकरी को टाटा! Gen Z का बिज़नेस पर फोकस, अपना रहे ये फंडा

आज के युवा सिर्फ अच्छी कंपनी में नौकरी पाने का सपना नहीं देख रहे हैं. जेन जी के बीच अब अपना बिजनेस शुरू करने का चलन भी बढ़ रहा है. कोई कपड़ों का ब्रांड शुरू कर रहा है, तो कोई ऑनलाइन सामान बेच रहा है. वहीं, कुछ युवा अपनी किसी स्किल को ही कमाई का जरिया बना रहे हैं. सोशल मीडिया और नई टेक्नोलॉजी ने भी उनके लिए अपना काम शुरू करना आसान बना दिया है.

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अपना काम करने की आजादी

जेन जी को अब सिर्फ एक तय नौकरी तक सीमित नहीं रहना है. वे चाहते हैं कि उन्हें अपने काम और फैसलों की आजादी मिले. अपना बिजनेस होने पर वे खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, कब करना है और उसे किस तरह आगे बढ़ाना है. यही वजह है कि कई युवा नौकरी के साथ-साथ अपना छोटा बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं.

सोशल मीडिया से मिल रहा है मौका

इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने बिजनेस के नए रास्ते खोल दिए हैं. अब अपना सामान बेचने या लोगों तक पहुंचने के लिए बड़ी दुकान होना जरूरी नहीं है. युवा घर बैठे कपड़े, ज्वेलरी, आर्टवर्क और दूसरी चीजें बेच सकते हैं. सोशल मीडिया के जरिए वे अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं.

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AI ने भी किया काम आसान

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से भी जेन जी अपना बिजनेस शुरू कर पा रहे हैं. AI टूल्स से वे सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, नए आइडिया खोज सकते हैं और अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं. इससे उन्हें शुरुआत में ज्यादा लोगों की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती.

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एक से ज्यादा कमाई के रास्ते

आज कई जेन जी सिर्फ एक कमाई के जरिए पर निर्भर नहीं रहना चाहते. वे नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन स्टोर या अपना छोटा बिजनेस भी चला रहे हैं. इससे उन्हें अपनी पसंद का काम करने और कमाई बढ़ाने का मौका मिलता है.

बिजनेस शुरू करना इतना आसान भी नहीं

हालांकि, अपना बिजनेस शुरू करने के साथ कई मुश्किलें भी आती हैं. शुरुआत में कस्टमर मिलना, पैसे संभालना और बिजनेस को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता. कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. इसके लिए धैर्य और लगातार मेहनत की जरूरत होती है.

जेन जी के लिए अब नौकरी ही करियर बनाने का एकमात्र रास्ता नहीं है. वे अपने आइडिया पर काम करना चाहते हैं और खुद कुछ बनाना चाहते हैं. यही सोच उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपना बिजनेस शुरू करने की तरफ ले जा रही है.

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