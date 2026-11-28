Amazon से लेकर Flipkart तक, ढेरों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ब्लैक फ्राइडे सेल 2026 (Black Friday Sale 2026) लाइव है. Amazon की सेल 30 नवंबर तक चलेगी, जबकि फ्लिपकार्ट पर भी कई सेल ब्लैक फ्राइडे सेल टैग के साथ लिस्ट हैं. इसके अलावा क्रोमा, विजय सेल्स और कई प्लेटफॉर्म पर सेल जारी है.

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ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान स्मार्टफोन, मोबाइल असेसरीज, कंप्यूटर, लैपटॉप, पावर बैंक और चार्जर आदि को भी सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. स्मार्टफोन पर मिलने वाली डील्स के बारे में डिटेल्स में जानते हैं. साथ ही जानते हैं कि कैसे चेक करें कि वह अब तक का सबसे कम दाम है.

सेल में फोन खरीदने के तीन फायदे

सेल के दौरान स्मार्टफोन खरीदने तीन डायरेक्ट फायदे मिलते हैं. इसमें पहला तो डायरेक्ट प्राइस कट होता है, जिसकी वजह से ओरिजनल प्राइस की तुलना में दाम सस्ते हो जाते हैं.

सेल के दौरान स्मार्टफोन या अन्य कोई सामान खरीदने का दूसरा फायदा ये है कि बैंक ऑफर का फायदा मिलता है. अधिकतर पोर्टल पर चुनिंदा बैंक के कार्ड पर 10 परसेंट तक का डिस्काउंट देते हैं.

सेल के दौरान एक्सचेंज वैल्यू भी अच्छी मिलती है. नया स्मार्टफोन खरीदते समय पुराने हैंडसेट को सेल किया जा सकता है. पुराने फोन की कीमत आपके हैंडसेट की कंडिशन पर निर्भर करती है.

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सेल में स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर

सेल के दौरान iPhone से सैमसंग तक के फोन सस्ते दाम में मिल रहे हैं. सेल के दौरान फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन Samsung Galaxy S25 Ultra को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है. इसमें QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 12GB RAM और 256GB की इंटरनल स्टोरेज दी है.

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Samsung Galaxy S25 Ultra में 5,000mAh की बैटरी के साथ आता है. इसमें गैलेक्सी AI फीचर्स भी मिलते हैं. ऐमेजॉन इंडिया पर अब ये फोन 1,04,999 रुपये में लिस्ट है, जबकि दीवाली सेल के दौरान इसको 85 हजार रुपये तक में खरीदा गया है.

Samsung Galaxy S25 पर भी डील

Amazon India पर जारी सेल के दौरान Samsung Galaxy S25 को भी सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. यह भी एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है, जिसमें 6.2-Inch का डिस्प्ले दिया गया है. इसमें Snapdragon 8 Elite चिपसेट का इस्तेमाल किया है, जिसके साथ 12GB RAM और 256GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. इसमें 50MP का ट्रिपल कैमरा मिलेगा. अभी यह 64,999 रुपये में लिस्ट है.

Apple iPhone 16 (128GB) पर बंपर ऑफर

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iPhone 16 एक पॉपुलर स्मार्टफोन रह चुका है, जिसमें iPhone 17 जैसे कई फीचर्स शामिल हैं. इस स्मार्टफोन में A18 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. इसमें कैमरा कंट्रोल्स बटन भी मिलता है. इसमें बैक पैनल पर डुअल 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. सेल के दौरान यह 76,990 रुपये में लिस्ट है.

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