साल 2027 खगोलीय घटनाओं के लिहाज से खास रहने वाला है. इस साल कुल पांच ग्रहण लगेंगे, जिनमें दो सूर्य ग्रहण और तीन चंद्र ग्रहण शामिल हैं. इनमें अगस्त में होने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण सबसे खास रहेगा. ऐसे में अगर आप भी ग्रहण से जुड़ी घटनाओं में दिलचस्पी रखते हैं, तो जान लीजिए कि नए साल में ये खगोलीय घटनाएं कब होंगी और भारत में कौन-कौन से ग्रहण दिखाई देंगे.

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फरवरी में लगेंगे दो ग्रहण

6 फरवरी 2027: वलयाकार सूर्य ग्रहण

साल का पहला ग्रहण 6 फरवरी को लगेगा. यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा. इस दौरान चंद्रमा सूर्य के सामने आ जाएगा, लेकिन उसे पूरी तरह ढक नहीं पाएगा. इसके कारण सूर्य के चारों ओर चमकदार अंगूठी जैसी आकृति दिखाई देगी, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है. यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

21 फरवरी 2027: उपच्छाया चंद्र ग्रहण

फरवरी में दूसरा ग्रहण 21 तारीख को लगेगा. यह उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा. इसमें चंद्रमा पृथ्वी की बाहरी छाया से होकर गुजरता है, जिससे उसकी चमक थोड़ी कम हो जाती है. पूर्ण चंद्र ग्रहण की तरह इसमें चंद्रमा लाल या गहरा नहीं दिखाई देता.

जुलाई में तीसरा ग्रहण

18 जुलाई 2027: उपच्छाया चंद्र ग्रहण

जुलाई में साल का तीसरा ग्रहण लगेगा. यह भी उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा. इस दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की हल्की छाया पड़ेगी. इसकी वजह से उसकी चमक में मामूली बदलाव आएगा. इस तरह का ग्रहण सामान्य तौर पर आसानी से पहचान में नहीं आता.

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अगस्त में दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण

2 अगस्त 2027: पूर्ण सूर्य ग्रहण

अगस्त का पूर्ण सूर्य ग्रहण साल की सबसे खास खगोलीय घटनाओं में से एक होगा. इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेगा और जिन क्षेत्रों में पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा, वहां कुछ समय के लिए दिन में अंधेरा छा जाएगा. यह ग्रहण स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र और सऊदी अरब समेत कई देशों में दिखाई देगा. भारत में इसकी आंशिक दृश्यता रहेगी.

अगस्त में ही लगेगा साल का आखिरी ग्रहण

17 अगस्त 2027: उपच्छाया चंद्र ग्रहण

साल का पांचवां और आखिरी ग्रहण 17 अगस्त को लगेगा. यह उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा. इसमें पृथ्वी की बाहरी छाया चंद्रमा पर पड़ेगी. इस कारण उसकी चमक में हल्की कमी आ सकती है.

साल 2027 के सभी ग्रहणों की तारीख

तारीख ग्रहण

6 फरवरी- वलयाकार सूर्य ग्रहण

21 फरवरी- उपच्छाया चंद्र ग्रहण

18 जुलाई- उपच्छाया चंद्र ग्रहण

2 अगस्त- पूर्ण सूर्य ग्रहण

17 अगस्त- उपच्छाया चंद्र ग्रहण

ग्रहण में सूतक काल का क्या है नियम?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है. इस अवधि में पूजा-पाठ, मांगलिक कार्य और भोजन से जुड़े कुछ नियमों का पालन किया जाता है. हालांकि, परंपरागत मान्यता के अनुसार सूतक काल तभी मान्य होता है, जब ग्रहण संबंधित स्थान पर दिखाई दे. इसलिए भारत में इसकी मान्यता तय करने के लिए स्थानीय पंचांग देखना जरूरी है.

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सूर्य ग्रहण देखते समय बरतें सावधानी

सूर्य ग्रहण को सीधे आंखों से देखना नुकसानदायक हो सकता है. इसे देखने के लिए प्रमाणित सोलर फिल्टर वाले चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए. साधारण सनग्लास से सूर्य को देखना सुरक्षित नहीं है. वहीं, चंद्र ग्रहण को बिना किसी विशेष सुरक्षा उपकरण के सामान्य आंखों से देखा जा सकता है.

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