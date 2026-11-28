जब सिस्टम सालों तक सोया रहे और लोगों की परेशानियां कम होने का नाम न लें, तो सब्र का बांध टूट ही जाता है. उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग स्थित गनोली गांव में भी यही हुआ है. गांव में सड़क का निर्माण न होने से परेशान ग्रामीणों ने अब नेताओं और अधिकारियों के भरोसे बैठने के बजाय खुद ही सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है.

और पढ़ें

गनोली की ग्राम प्रधान कुसुम पुंडीर ने 'आजतक' से बातचीत में बताया कि उनके गांव तक आज भी सड़क नहीं पहुंची है. गांव का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है, जहां रात के समय जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है. ऐसे में अगर किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना हो, तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

गांव वाले लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों की उम्मीदें टूटने लगीं तो गांव में एक मीटिंग हुई. कुसुम ने बताया कि मीटिंग में फैसला लिया गया कि अब और इंतजार नहीं किया जाएगा. इसके बाद ग्रामीण फावड़े-गैंती लेकर खुद ही सड़क बनाने निकल पड़े.

सड़क निर्माण शुरू करने से पहले ग्रामीणों ने पहाड़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुसार भूमि पूजन भी किया. इस दौरान गांव में किसी उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. ढोल-दमाऊं बजाए गए. इसके बाद गांव वालों ने सड़क के लिए खुदाई शुरू कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement

पलायन की मार झेल रहा गांव

ग्राम प्रधान कुसुम ने गांव की एक और बड़ी पीड़ा सामने रखी. उन्होंने कहा कि गांव के ज्यादातर युवा पलायन कर चुके हैं. गांव में युवाओं की कमी के चलते हालात यह हैं कि अगर कोई बीमार पड़ जाए, तो उसे 'कंडी' के सहारे कंधों पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाने का विकल्प भी नहीं बचा है.

कोरे आश्वासन से नहीं मानेंगे ग्रामीण

प्रधान के मुताबिक, सड़क के मामले में क्षेत्रीय विधायक से भी बात हुई, जिन्होंने दो महीने के भीतर सड़क का काम शुरू कराने का आश्वासन दिया था. लेकिन काम फिर भी शुरू नहीं हुआ. कुसुम का साफ कहना है कि अब ग्रामीण किसी आश्वासन से नहीं मानने वाले. जब तक सड़क निर्माण का काम आधिकारिक रूप से शुरू नहीं होता, तब तक गांव वाले खुद ही सड़क बनाने में जुटे रहेंगे.

वहीं, इस मामले पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल का कहना है कि गांव की सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्तावित है और इसकी स्वीकृति भी जल्द मिलने वाली है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं. विधायक ने बताया कि इस विषय को लेकर उनकी ग्राम प्रधान से कई बार बातचीत भी हो चुकी है.

---- समाप्त ----