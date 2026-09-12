IND vs AFG: मैच से पहले दिल्ली पुलिस की नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन रास्तों पर रहेगा भारी जाम

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर यानी रविवार को पहला टी20 मैच खेला जाना है. अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले से पहले क्रिकेट फैन्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

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रविवार के दिन दिल्ली में ब्रिक्स समिट का भी दूसरा और अंतिम दिन है. मैच और ब्रिक्स समिट की वजहों से दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर लंबा जाम लग सकता है. लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक खास एडवाइजरी जारी की है.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रविवार दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11:45 बजे तक स्टेडियम के आस-पास और सेंट्रल दिल्ली के कई रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही को कंट्रोल किया जाएगा और कई जगह से ट्रैफिक डायवर्ट होगा.

इन रास्तों पर जाने से बचना चाहिए

ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक लोगों को अनावश्यक रूप से बहादुर शाह जफर मार्ग, दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग, जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग और मीरदर्द चौक की तरफ जाने से बचने की सलाह दी गई है.

TRAFFIC ADVISORY



In connection with the India–Afghanistan T20 Cricket Match at Arun Jaitley Stadium on 13.09.2026, traffic restrictions, diversions and parking regulations will be in place in and around the stadium area from 1400 hrs onwards.



Commuters are advised to plan… pic.twitter.com/VJlPTnaw6e — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 12, 2026

इसके साथ ही यातायात को ध्यान में रखते हुए बहादुर शाह जफर मार्ग, जेएलएन मार्ग और डीडीयू मार्ग के कुछ प्रमुख हिस्सों पर मालवाहक गाड़ियों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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पुलिस की क्या सलाह है?

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे स्टेडियम के आस-पास वाले रास्तों से बचें. अगर आपको इन इलाकों से होकर गुजरना ही है तो घर से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलें और जाम से बचने के लिए दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.

बता दें कि ब्रिक्स समिट की भारी सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले इस मैच की तारीख आगे बढ़ाने की गुजारिश की थी. लेकिन, डीडीसीए ने साफ कर दिया कि मैच तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगा. यह भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टी-20 मुकाबला है. सीरीज के बाकी दो मैच भी इसी स्टेडियम में 15 और 17 सितंबर को खेले जाएंगे.



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