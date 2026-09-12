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'न्याय नहीं मिल रहा, सरकार सिर्फ हवा-हवाई बातें कर रही', सीतामढ़ी कांड पर तेजस्वी का निशाना

सीतामढ़ी में हत्या के बाद हुए बवाल को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह खत्म होने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जिम्मेदार बताया. तेजस्वी ने जहानाबाद में प्लास्टर की जगह कार्टून लगाए जाने की घटना पर भी सरकार को घेरा और कार्रवाई की मांग की.

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जहानाबाद की घटना पर भी सरकार को घेरा.(File Photo: ITG)
जहानाबाद की घटना पर भी सरकार को घेरा.(File Photo: ITG)

बिहार के सीतामढ़ी में हत्या के बाद हुए बवाल को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राज्य में पूरी तरह से कानून-व्यवस्था खत्म हो चुकी है और इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से हालात लगातार खराब हुए हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी घटना के बाद मुख्यमंत्री मौके पर नहीं जाते और चुपचाप बैठे रहते हैं. आम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, जबकि सरकार की तरफ से सिर्फ हवा-हवाई बातें की जा रही हैं. उन्होंने सीतामढ़ी की घटना को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की.

यह भी पढ़ें: बिहार में बाढ़ से 29 लाख लोग प्रभावित, PM मोदी को तेजस्वी यादव की चिट्ठी, 7 मांगों में क्या-क्या मांगा

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जहानाबाद की घटना पर भी सरकार को घेरा

वहीं, जहानाबाद में प्लास्टर की जगह कार्टून लगाए जाने की घटना को लेकर भी तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब प्लास्टर तक के लिए पैसा नहीं बचा है. उनके मुताबिक, इस तरह की घटनाओं से बिहार की बदनामी पूरे देश में हो रही है.

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तेजस्वी यादव ने इस मामले में सरकार से संज्ञान लेने और बड़ी कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी व्यवस्थाओं से लेकर कानून-व्यवस्था तक की स्थिति पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.

यह भी पढ़ें: बिहार के जहानाबाद में फ्रैक्चर पैर पर कार्टून बांधकर डॉक्टर ने मरीज को किया रेफर

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