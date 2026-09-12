ENG vs PAK: जो रूट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 13 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड, किया ऐसा कमाल कि बदल गया इतिहास

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का बल्ला इन दिनों टेस्ट क्रिकेट में जमकर आग उगल रहा है. उन्होंने शनिवार को एजबेस्टन में पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए एक ऐसा करिश्मा कर दिया, जिसने क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया है.

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जो रूट ने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का 13 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रूट ने दमदार अंदाज में बल्लेबाजी की और सिर्फ 69 गेंदों पर 62 रनों की नाबाद पारी खेल डाली. इस पारी के साथ ही टेस्ट में उनकी फिफ्टी की संख्या 69 हो गई है.

अपनी इस पारी के दम पर जो रूट ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ दिया है, जिनके नाम 68 अर्धशतक दर्ज हैं. इस लिस्ट में शिवनारायण चंद्रपॉल (66) तीसरे नंबर पर हैं, जबकि राहुल द्रविड़ और एलन बॉर्डर के नाम 63-63 फिफ्टी हैं.

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दिग्गजों के एक खास क्लब में रूट की एंट्री

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इतना ही नहीं इस पारी के दौरान जो रूट ने एजबेस्टन के मैदान पर अपने 1000 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए. यह दुनिया का चौथा ऐसा मैदान है जहां रूट ने एक हजार से ज्यादा रन बनाए हैं. इससे पहले वो लॉर्ड्स, मैनचेस्टर और द ओवल में भी रनों का अंबार लगा चुके हैं. क्रिकेट इतिहास में उनसे पहले सिर्फ जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) और रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) ही चार अलग-अलग मैदानों पर 1000+ रन बनाने का कमाल कर पाए थे.

पाकिस्तान का 3-0 से हुआ सूपड़ा साफ

इस मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी और तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया. पहली पारी में महज 133 रन पर ढेर होने के बाद पाकिस्तान ने दूसरी पारी में शान मसूद (95), बाबर आजम (76) और रजाउल्लाह (81) की पारियों के दम पर वापसी करते हुए 449 रन बनाए थे.

Gus Atkinson strikes 🚀



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हालांकि, इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में ही 453 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया था, इसलिए उन्हें जीत के लिए सिर्फ 130 रनों का आसान टारगेट मिला. इंग्लैंड ने जो रूट (62*) और जॉर्डन कॉक्स (59*) की नाबाद पारियों के दम पर सिर्फ 2 विकेट खोकर आसानी से जीत दर्ज कर ली.

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