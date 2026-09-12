Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज से शुरू इन 3 राशियों के अच्छे दिन, एकसाथ बनेंगे 4 शुभ योग

14 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा. यह पवित्र दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस बार हरतालिका तीज पर कुछ बड़े ही दुर्लभ संयोग बनने जा रहे हैं. इस बार हरतालिका तीज सोमवार के दिन पड़ रहा है, जो कि भगवान शिव का प्रिय वार है. करीब 3 साल बाद हरतालिका तीज सोमवार के दिन पड़ रही है. इसके अलावा, हरतालिका तीज पर गुरु कर्क, सूर्य सिंह और शुक्र तुला राशि में स्थित होंगे. कर्क गुरु की उच्च की राशि है. सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं. जबकि तुला में शुक्र-चंद्रमा की युति से अन्नपूर्णा योग बनेगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि ये दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए शुभ सिद्ध हो सकता है.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय सकारात्मक रह सकता है. करियर में बदलाव के संकेत हैं. काम के नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आमदनी बढ़ाने के रास्ते खुल सकते हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. बेहतर नौकरी या काम का प्रस्ताव भी मिल सकता है. जो लोग करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह समय उपयोगी साबित हो सकता है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है. पैसों से जुड़ी पुरानी परेशानियां कम होने के संकेत हैं. आय में बढ़ोतरी हो सकती है. अटके हुए वित्तीय काम पूरे हो सकते हैं. निवेश के नए विकल्प सामने आ सकते हैं. किसी नई आर्थिक योजना पर काम शुरू कर सकते हैं. लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. रोजगार का बेहतर प्रस्ताव मिलने की संभावना है.

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मकर राशि

मकर राशि के लोगों को भाग्य का साथ मिल सकता है. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है. पद और सम्मान में वृद्धि के संकेत हैं. धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं. नई योजना शुरू करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है. निवेश से जुड़े फैसलों में भी लाभ मिल सकता है. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. सेहत के लिहाज से भी समय बेहतर रह सकता है. अगर परिवार में कोई सदस्य बीमारी से परेशान था, तो उसकी तबीयत में सुधार आने की संभावना है.

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