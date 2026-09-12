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कम हो जाएगा आपके इंश्योरेंस का पैसा... सरकार नए नियम पर कर रही काम

आपका इंश्योरेंस प्रीमियम आने वाले दिनों में कम हो सकता है. हालांकि, इसके लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि सरकार ऐसे इंश्योरेंस सिस्टम पर काम कर रही है, जिसमें अच्छी ड्राइविंग करने वालों को कम प्रीमियम देना होगा, जबकि रैश ड्राइविंग और नियम तोड़ने वालों पर ज्यादा सख्ती की जा सकती है.

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ड्राइविंग स्टाइल से इंश्योरेंस प्रीमियम तय करने पर विचार कर रही है सरकार. (Photo: Pixabay)
ड्राइविंग स्टाइल से इंश्योरेंस प्रीमियम तय करने पर विचार कर रही है सरकार. (Photo: Pixabay)

अच्छी ड्राइविंग करने वालों की इंश्योरेंस पेमेंट आने वाले दिनों में कम हो सकती है. सरकार इस पॉइंट पर विचार कर रही है. इसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी है. मुंबई में हुए ग्लोबल फिटेक फेस्ट 2026 में उन्होंने बताया कि सरकार कई बदलावों पर काम कर रही है. 

उन्होंने बताया कि सरकार यूजेज बेस्ड इंश्योरेंस पर विचार कर रही है. इसके तहत अच्छी ड्राइविंग करने वालों को कम इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा. वहीं नियमों का पालन ना करने वालों और रैश ड्राइविंग करने वालों पर पेनल्टी सख्त किए जाने पर भी विचार हो रहा है. इन नियमों को ध्यान में रखते हुए एक नया बिल तैयार किया जा रहा है. 

एक्सीडेंट बड़ी चिंता 

नितिन गडकरी का कहना है कि इससे अच्छी ड्राइविंग कल्चर को प्रमोशन मिलेगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोड एक्सीडेंट्स को लेकर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने बताया कि हर साल लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें लगभग 1.8 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं. मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की होती है.

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उन्होंने बताया कि इन एक्सीडेंट्स में मरने वाले लगभग 66 परसेंट लोग 18 से 36 साल के होते हैं. ये सारी बाते उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में टोलिंग और मोबिलिटी फाइनेंस पर बात करते हुए बोली हैं. उन्होंने इस दौरान भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात की है. 

फोन नंबर की तरह पोर्ट होगा फास्टैग

केंद्रीय मंत्री ने बताया, 'भारत के पास मजबूत डिजिटल फाउंडेशन है. पेमेंट्स के लिए यूपीआई, पहचान के लिए आधार, मोबिलिटी के लिए फास्टैग और गाड़ियों की जानकारी के लिए वाहन.' उन्होंने बताया, 'अगला कदम इन सभी डिजिटल कैपेबिलिटीज को एक साथ लाना है. एक ऐसा कनेक्टेड इकोसिस्टम तैयार करना है, जो इंटेलिजेंट मोबिलिटी के लिए होगा.'

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इस दौरान उन्होंने 'वनटैग' सर्विस को लॉन्च किया है, जो फास्टैग पोर्टेबिलिटी सॉल्यूशन है. इस सर्विस के तहत NETC FASTag यूजर्स को अपना बैंक बदने की सुविधा मिलेगी. उसे नया फास्टैग नहीं लेना होगा, जैसा अभी होता है. यानी जैसे आप अपना मोबाइल नंबर एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे में पोर्ट करते हैं. ऐसे ही फास्टैग को भी एक बैंक से दूसरे में पोर्ट किया जा सकेगा.

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