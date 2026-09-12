'आकाश आनंद मेरे छोटे भाई जैसे, उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले...', चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऑफर

उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति के बीच नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने आकाश आनंद को अपना छोटा भाई बताते हुए कहा कि अगर वह बहुजन मिशन के लिए काम करना चाहते हैं तो आजाद समाज पार्टी के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं. चंद्रशेखर ने कहा कि आकाश उनके साथ आते हैं तो मिलकर बहुजन महापुरुषों के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा.

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आकाश आनंद को लेकर पूछे गए सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि फिलहाल उनका आकाश से कोई संपर्क नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, 'मेरा संपर्क उनसे नहीं हुआ. हालांकि मेरे लिए वहां के दरवाजे बहुत दिन पहले बंद हो गए थे, लेकिन आकाश भाई के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं.'

'आजाद समाज पार्टी में आकाश के लिए रास्ते खुले'

चंद्रशेखर ने आगे कहा कि अगर आकाश आनंद बहुजन मिशन के लिए काम करना चाहते हैं और बहुजन महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आजाद समाज पार्टी में उनका स्वागत है.

उन्होंने कहा, 'अगर वह मिशन का काम करना चाहते हैं, बहुजन महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आजाद समाज पार्टी में उनके लिए हमेशा रास्ते खुले हुए हैं. वह आएं, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और बहुजन समाज के महापुरुषों के अधूरे काम को पूरा करेंगे.'

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चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद की ओर से अतीत में की गई अपनी आलोचना का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी के बावजूद उन्होंने आकाश को हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना है.

चंद्रशेखर ने कहा, 'उन्होंने भले ही मेरी कितनी भी आलोचना की हो, लेकिन मैंने हमेशा उनको छोटा भाई माना है.'

'बहुजन मिशन के लिए आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत'

आजाद समाज पार्टी प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी बहुजन महापुरुषों के विचारों और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है. जो भी व्यक्ति इस उद्देश्य के साथ पार्टी में आना चाहता है, उसके लिए रास्ते खुले हैं.

उन्होंने कहा कि वह यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि बहुजन समाज और उसके महापुरुषों के मिशन के लिए काम करने वाले लोगों का आजाद समाज पार्टी में स्वागत है.

चंद्रशेखर आजाद का यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब आकाश आनंद को लेकर सियासी चर्चा तेज है. ऐसे में आकाश के लिए आजाद समाज पार्टी के दरवाजे खुले होने का चंद्रशेखर का सार्वजनिक बयान उत्तर प्रदेश की बहुजन राजनीति में नई राजनीतिक संभावनाओं को जन्म दे सकता है.

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