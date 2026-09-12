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Japanese Hair Care: बाल बढ़ाने के लिए महंगा प्रोडक्ट नहीं! जापान की ये 3 आदतें आएंगी काम, लंबे-घने बालों का सपना होगा पूरा

Japanese Hair Care: लंबे और घने बालों के लिए लोग महंगे हेयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. लेकिन जापानी हेयर केयर रूटीन में बालों की लंबाई के साथ स्कैल्प की सेहत पर भी खास ध्यान दिया जाता है. इसमें स्कैल्प मसाज, शैंपू से पहले ऑयलिंग और बालों को बिना रगड़े धीरे-धीरे सुखाने जैसे आसान तरीके शामिल हैं. जानें जापानी हेयर केयर की इन आसान आदतों को अपनाने का सही तरीका और कैसे रखें बालों को हेल्दी.

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जापान में बालों में मसाज करने को भी जरूरी बताया गया है. (Photo: ITG)
जापान में बालों में मसाज करने को भी जरूरी बताया गया है. (Photo: ITG)

Japanese Hair Care: लंबे, घने और चमकदार बालों की चाहत किसे नहीं होती? लेकिन बढ़ते प्रदूषण और गलत खानपान के कारण अक्सर बाल बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं. बालों की समस्याओं से छुटकारा पाने और उन्हें लंबा-घना बनाने के लिए लोग तरह-तरह के शैंपू, सीरम, हेयर मास्क और ऑयल आजमाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बालों की सेहत सुधारने के लिए प्रोडक्ट्स से ज्यादा जरूरी उन्हें धोने और सुखाने का तरीका हो सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या बात हुई, तो जापानी लोगों की हेयर केयर ट्रिक्स आपके लिए मददगार हो सकती हैं. जापान में हेयर केयर का फोकस सिर्फ बालों की लंबाई पर नहीं, बल्कि स्कैल्प की देखभाल पर भी रहता है.

जापान में अपनाई जाने वाली हेयर केयर की कुछ आदतों में स्कैल्प मसाज, शैंपू से पहले ऑयलिंग और बालों को बिना खींचे धीरे-धीरे सुखाना शामिल है. माना जाता है कि स्कैल्प को साफ और हेल्दी रखने से बालों की ओवरऑल हेल्थ बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं जापानी हेयर केयर रूटीन की वे आसान आदतें, जिन्हें आप घर पर भी अपना सकते हैं.

1. सिर्फ ब्रश नहीं, स्कैल्प की मसाज भी करें: जापानी हेयर केयर में बालों के साथ स्कैल्प पर भी खास ध्यान दिया जाता है. शैंपू करते समय सिलिकॉन स्कैल्प ब्रश या उंगलियों से हल्की मसाज की जाती है. खासतौर पर सिर के पीछे से ऊपर और क्राउन एरिया (सिर के ऊपर और पिछले हिस्से का स्कैल्प) पर ध्यान दिया जाता है. इससे स्कैल्प की सफाई और रिलैक्सेशन में मदद मिल सकती है. लेकिन ध्यान रखें कि मालिश करने के लिए सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करें, नाखूनों से जोर से रगड़ने से बचना चाहिए.

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2. शैंपू से पहले करें ऑयलिंग: जापानी हेयर केयर में प्री-शैंपू ऑयलिंग भी काफी अहम मानी जाती है. बालों और स्कैल्प की जरूरत के हिसाब से तेल लगाया जा सकता है. इससे बालों में नमी बनाए रखने और ड्राईनेस व टूटने को कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, ऑयली स्कैल्प या डैंड्रफ की समस्या होने पर एक्सपर्ट की सलाह लेना सही रहता है.

3. बालों को तौलिए से रगड़ें नहीं: अक्सर लोग बालों को धोने के बाद उन्हें सुखाने के लिए जोर-जोर से रगड़ते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होता है. गीले बाल ज्यादा नाजुक होते हैं, इसलिए उन्हें तौलिए से जोर से रगड़ना या मरोड़ना नुकसान पहुंचा सकता है. बालों से एक्स्ट्रा पानी धीरे से दबाकर निकालें और फिर माइक्रोफाइबर तौलिए का इस्तेमाल करें. इसकी जगह मुलायम कॉटन टी-शर्ट भी ली जा सकती है. इससे बालों में फ्रिजीनेस कम करने में मदद मिल सकती है.

4. ड्रायर की तेज गर्मी से बचें: बालों को सुखाने से पहले तौलिए से एक्स्ट्रा पानी सोख लें, ताकि ड्रायर का इस्तेमाल कम समय के लिए करना पड़े. ड्रायर को बहुत ज्यादा गर्म टेंपरेचर पर लंबे समय तक एक जगह रखने से बचें और उसे बालों से थोड़ी दूरी पर रखें.

सिर्फ बाल नहीं, स्कैल्प पर भी दें ध्यान
जापानी हेयर केयर का फोकस सिर्फ बालों की चमक पर नहीं, बल्कि स्कैल्प की देखभाल पर भी है. स्कैल्प को साफ रखना और बालों के साथ नरमी बरतना जरूरी है. हालांकि, इस रूटीन से बाल तेजी से बढ़ने की गारंटी नहीं है. लगातार हेयर फॉल या बाल पतले होने पर डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें.

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