... तो भारतीय टीम ने 17 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली. टीम इंड‍िया ने अफगान‍िस्तान को द‍िल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में खेले गए मुकाबले में 127 रनों से हराया. भारतीय टीम ने अभ‍िषेक शर्मा के 34 गेंदों पर 108 और संजू सैमसन के 35 गेंदों पर 50 रनों की बदौलत 221/7 का स्कोर बनाया. जवाब में खेलने उतरी अफगानी टीम 14.1 ओवर्स में 94 रनों पर लुढ़क गई. इस तरह भारतीय टीम की सीरीज 3-0 से हो गई.

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127 रन की जीत का आंकड़ा अफगानिस्तान पर भारतीय टीम के दबदबे की पूरी कहानी कहता है. ऐसा लगा, जैसे मैच का नतीजा पहले से तय पटकथा के मुताबिक आया हो. भारत के जीतने और सीरीज पर कब्जा करने में शायद ही किसी को शक था. लेकिन तीसरे टी20 में मिली इस बड़ी जीत ने जश्न के बीच बल्लेबाजी यूनिट की एक ऐसी कमजोरी भी उजागर कर दी, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा... खासकर आखिरी 5 ओवरों में सिर्फ 37 रन.

अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने जिस अंदाज में पारी को रफ्तार दी थी, उसके बाद फिनिशिंग वैसी नहीं हुई जैसी उम्मीद थी. यानी 127 रनों की 'महाजीत' के बीच भी टीम इंडिया के स्कोरकार्ड में एक छोटी-सी खरोंच रह गई और यही इस जीत की कसक है.

जीत की इस कसक पर बात करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं दो बयानों पर, एक बयान कप्तान श्रेयस अय्यर का दूसरा हेड कोच गौतम गंभीर का.

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भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने सीरीज क्लीन स्वीप करने के बाद कहा कि अभिषेक शर्मा की पारी की बदौलत 220 रन तक पहुंचना शानदार रहा. वहीं गौतम गंभीर ने कहा अभिषेक के 100 रन से ज्यादा टीम के पावरप्ले में 100 रन पूरे करने को बड़ी उपलब्धि बताया. जो उनके कोचिंग कार्यकाल में पहली बार था, जब भारत ने पहली बार पावरप्ले में 100 रन बनाए. गंभीर ने कहा कि टीम को इसी आक्रामक सोच के साथ आगे बढ़ना है और अब अगला लक्ष्य 300 रन का स्कोर है.

अब बैक टू गुरुवार (17 स‍ितंबर) को हुए मैच की ओर आते हैं...

भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार शुरुआत की. तीसरे मैच में एक समय पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 9.5 ओवरों में 142 रन बनाए, लेकिन फ‍िर पूरी टीम 221-7 (20 ओवर्स) ही बना सकी. यही चीज टीम के बल्लेबाजी क्रम पर सवाल उठाती है, क्योंकि इस सीरीज में पहली बार था कि जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी. 9.5 ओवर और 142 रन का समीकरण देखें तो ऐसा लगता है कि 300 रन भी आसान थे.

लेकिन जैसे ही इस 142 के स्कोर पर अभ‍िषेक शर्मा अजमतुल्लाह उमरजई की गेंद पर राश‍िद खान के हाथों लपके गए, भारतीय टीम के व‍िकेट एक के बाद एक ग‍िरने लगे. ब‍िल्कुल रेत की तरह...

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🗣️ 𝙏𝙤𝙙𝙖𝙮 𝙬𝙚 𝙥𝙡𝙖𝙮 𝙡𝙞𝙠𝙚 𝙬𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙧𝙨



Talk about backing it up with a historic T20I hundred 💯



🎥 Inside Abhishek Sharma's electrifying pre-match speech #TeamIndia | #AFGvIND | @OfficialAbhi04 pic.twitter.com/mSCxBioEMp — BCCI (@BCCI) September 18, 2026

तीसरे नंबर पर त‍िलक वर्मा आए और वो 2 रन बनाकर आउट हुए. फ‍िर संजू सैमसन 50 रन बनाकर आउट हुए और स्कोर हो गया 164/3, इसके बाद सीरीज में पहला मुकाबला खेल रहे श‍िवम दुबे 14 रन पर आउट हो गए, उनके आउट होने के बाद स्कोर 15.3 ओवर्स में 186/4 हो गया.

ईशान किशन छठे नंबर पर खेलने आए और 10 रन बनाकर रन आउट हो गए. नीतीश कुमार रेड्डी (1) रन बना सके और भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान आउट होने वाले आख‍िरी ख‍िलाड़ी श्रेयस अय्यर रहे, जो रन आउट हुए, उन्होंने 20 गेंदों पर 29 रन बनाए.

𝗙𝗿𝗶𝗲𝗻𝗱𝘀𝗵𝗶𝗽, indeed! 🤝😊



Afghanistan Captain Ibrahim Zadran joins #TeamIndia and Captain Shreyas Iyer during the victory celebrations 🙌#AFGvIND | @ACBofficials pic.twitter.com/TniITU33z0 — BCCI (@BCCI) September 17, 2026

आख‍िरी के 5 ओवर में केवल 37 रन ही बने. 15 ओवर्स में भारतीय टीम का स्कोर 184/3 था. यहां से स्कोर केवल 221 तक ही पहुंच सका. इससे साफ है कि भारतीय टीम का म‍िड‍िल ऑर्डर और लोअर म‍िड‍िल ऑर्डर ने संजू और अभ‍िषेक की तेज शुरुआत को एक तरह से 'बर्बाद' कर दिया. ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पहली बार टी20 क्रिकेट में 300 के आंकड़े को पार करेगी, लेकिन म‍िड‍िल ऑर्डर के बेदम प्रदर्शन ने टीम के अरमानों पर पानी फेरकर रख द‍िया.

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आंकड़ों में रुच‍ि रखने वाले लोगों के लिए बताते चलें कि भारतीय टीम का टी20 मे सबसे बड़ा स्कोर 297/6 है, जो उसने बांग्लादेश के ख‍िलाफ हैदराबाद में 12 अक्टूबर 2024 को बनाया था. यह स्कोर भारतीय टीम तोड़ सकती थी, लेकिन हद से खराब कछुआ गत‍ि बल्लेबाजी से ऐसा ना हो सका.

IS DOSTI MEIN SIRF JEET KABOOL THI. WE ASKED, INDIA DELIVERED! 🇮🇳🔥#AFGvIND pic.twitter.com/dVz0lfqX28 — FanCode (@FanCode) September 17, 2026

पहले दो मुकाबलों में क्या हुआ

द‍िल्ली में इस सीरीज के दोनों मुकाबलों की बात की जाए तो पहले और दूसरे मैच में भारतीय टीम ने बाद में बल्लेबाजी की, ऐसे में भारतीय टीम की बल्लेबाजी को भरपूर तरीके से देखने का मौका नहीं म‍िला था.

13 स‍ितंबर को पहले टी20 में अफगान‍िस्तान ने 156/8 का स्कोर बनाया, रनचेज में भारतीय टीम ने महज 13.4 ओवर्स में 3 व‍िकेट खोकर 157 का स्कोर बना लिया. 15 स‍ितंबर को दूसरे टी20 मुकाबले मे एक बार फ‍िर अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी की, इस बार उन्होंने 159/8 का स्कोर बनाया, जवाब में भारतीय टीम ने 14.5 ओवर्स में 163/3 का स्कोर बनाकर मैच जीत लिया.

यानी एक बात तो साफ है, सीरीज के जिस तीसरे मैच में भारतीय टीम के पास बड़ा स्कोर का मौका था, वहां भारतीय टीम के म‍िड‍िल ऑर्डर ने न‍िराश कर दिया. आने वाले एश‍ियन गेम्स और दूसरे टी20 सीरीज में भी टीम इंड‍िया को अपनी इस कमजोरी पर काम करना होगा, क्योंकि यह सीरीज अफगान‍िस्तान के ख‍िलाफ थी. आने वाले अन्य सीरीज और मुश्क‍िल होंगी.

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