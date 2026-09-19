महेश भट्ट और बेटियों का ऐसा रिश्ता! सोनी राजदान बोलीं- ‘वो तीनों से डरते हैं’

एक्ट्रेस सोनी राजदान अपनी फिल्म 'ओम का हरि' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. फिल्म में उन्होंने एक ऐसी मां की भूमिका निभाई है, जो पति और बेटे के बीच चल रहे तनाव को कम करने और दोनों के बीच समझ बनाने की कोशिश करती है. फिल्म में पिता और बेटे के बीच खट्टी-मीठी नोकझोंक देखने को मिलती है. एक इंटरव्यू के दौरान सोनी ने फिल्म में अपने रोल और अपने परिवार को लेकर खुलकर बातें कीं.

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फिल्म में पिता और बेटे के बीच दिखेगा तनाव

फिल्म 'ओम का हरि' में अंशुमन झा और रघुबीर यादव की जोड़ी है, जिन्होंने पिता और बेटे की भूमिका निभाई है. दोनों की सोच एक-दूसरे से काफी अलग है और यही वजह है कि वे एक-दूसरे की किसी भी बात पर आसानी से सहमत नहीं होते हैं.

सोनी राजदान ने रघुबीर यादव की पत्नी की भूमिका निभाई है. वह फिल्म में दोनों के बीच बीच-बचाव करती नजर आ रही हैं. फिल्म को लेकर उन्होंने कहा, "हर परिवार में मां कभी बातचीत कराने वाली, कभी शांत कराने वाली, डॉक्टर, नर्स, टीचर और कई बार खुद सीखने वाली छात्रा तक बन जाती है."

सोनी ने कहा कि पिता और बेटे के बीच इस तरह का रिश्ता कोई नई बात नहीं है. ऐसा पहले भी होता था. उन्होंने कहा, "यह समस्या इतनी आम है कि जिन परिवारों में ऐसा कोई विवाद नहीं होता, वे किस्मत वाले हैं. पिता और बेटे के बीच ऐसे मतभेद होना किसी एक जगह की बात नहीं है, यह हर जगह होता है. लेकिन आज की पीढ़ी इस तरह के मतभेदों को लेकर पहले की तुलना में थोड़ी ज्यादा समझदार है."

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हर परिवार में मां होती है मीडिएटर

सोनी राजदान का मानना है कि हर परिवार में मां का रोल एक मीडिएटर की तरह होता है. उन्होंने इस बात का उदाहरण अपने परिवार का देते हुए कहा, "मां हर परिवार में सबको संभालने वाली होती है. उसे खुद ही एहसास नहीं होता कि वह यह सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर कब ले लेती है."

उन्होंने आगे कहा, "जैसे, मेरे पति हमारी किसी बेटी को लेकर कहते हैं, 'तुम उसको फोन कर दो.' तो मैं कहती हूं कि आप खुद फोन कर दीजिए, आपके पास भी तो फोन है. मुझसे ही क्यों फोन करवाना चाहते हैं? मेरी अपनी बेटियों के साथ पहले से ही अपनी कुछ बातें हैं. मुझे आपके हिस्से की लड़ाई भी नहीं लड़नी है. मुझे आपकी प्रवक्ता बनकर आपकी बात उन तक नहीं पहुंचानी है. आपको जो कुछ भी कहना है, खुद ही बोल दीजिए. लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहते."

महेश भट्ट और बेटियों को लेकर कही दिल की बात

अगर बात करें सोनी राजदान और महेश भट्ट की शादी की, तो दोनों की शादी को करीब 40 साल हो चुके हैं. दोनों बॉलीवुड के चर्चित कपल्स में शुमार हैं. उनकी दो बेटियां हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट. महेश भट्ट की पहली शादी से भी दो बच्चे हैं, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट.

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सोनी राजदान ने कहा कि उन्हें लगता है कि पिता अपने बेटों की तुलना में बेटियों से ज्यादा डरते हैं. उन्होंने अपने पति महेश भट्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि वह अपनी तीनों बेटियों से डरते हैं, लेकिन यह डर बेहद प्यारा है.

पिता-बेटे के रिश्ते पर है 'ओम का हरि' की कहानी

'ओम का हरि' एक पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन हरीश व्यास ने किया है. फिल्म में पिता और बेटे के बीच नाराजगी, शिकायतों और बदलते रिश्ते को दिखाया गया है. सोनी राजदान का किरदार इस तनाव के बीच परिवार को संभालने और दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता नजर आता है.

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