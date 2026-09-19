‘अनपढ़-गंवार’ कहकर उड़ाया मजाक, वजन पर भी किया ट्रोल, भड़की एक्ट्रेस- आखिर दुनिया चाहती क्या है?

बिग बॉस 13 में अपने चुलबुले अंदाज से सबका दिल जीतने वाली एक्ट्रेस शहनाज गिल को अपने बढ़े हुए वजन को लेकर काफी कुछ सुनना पड़ा है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि कैसे लोग उनके बढ़े हुए वजन और उनकी भाषा को लेकर उनकी आलोचना करते थे. इतना ही नहीं, लोग उन्हें अनपढ़ और गंवार तक कहते थे.

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भाषा और बॉडी के लिए किया गया ट्रोल

हाल ही में एक इंटरव्यू में शहनाज ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि लोग उन्हें उनकी हिंदी और पंजाबी लहजे की वजह से भी काफी ट्रोल करते थे. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें अनपढ़ और गंवार तक कह देते थे. उनके बातचीत करने के तरीके को भी कई लोग पसंद नहीं करते थे. पंजाब से आने की वजह से उनकी बोलचाल में पंजाबी भाषा की झलक साफ नजर आती थी.

हालांकि, एक्ट्रेस ने इस बात को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय इसे अपनी ताकत बनाया और बाद में यही उनकी पहचान का हिस्सा बन गया. बिग बॉस ने उन्हें पंजाब से बाहर पूरे देश में पहचान दिलाई और उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी.

बिग बॉस के बाद शहनाज के वजन में तेजी से गिरावट आई. साथ ही, उनके लुक में भी काफी बदलाव हुआ, लेकिन एक्ट्रेस इसे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मानती हैं. उन्होंने कहा, "बिग बॉस से आने के बाद मैंने उन लोगों को दिखा दिया कि वजन कम करना कोई बड़ी बात नहीं है. और सच कहूं तो कभी-कभी जब मेरा वजन बढ़ जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं खुद से कहती हूं कि अगर चार-पांच किलो वजन बढ़ गया है, तो कोई बात नहीं. बदलाव नजर आता है और यह हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं. अगर हम इससे कंफर्टेबल हैं, तो कोई बात नहीं है."

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शहनाज ने परफेक्ट बॉडी के नियम पर उठाया सवाल

शहनाज ने आज के दौर में परफेक्ट बॉडी को लेकर बनाए गए नियमों पर भी सवाल उठाया. उनका कहना है कि हर इंसान का शरीर अलग होता है, ऐसे में सभी से एक जैसी बॉडी की उम्मीद क्यों की जाए. उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि हर किसी को ऑवरग्लास फिगर क्यों चाहिए.

एक्ट्रेस ने इसी दौरान अपनी फिल्म 'इश्कनामा' का भी जिक्र किया. शहनाज ने फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि फिल्म के डायरेक्टर उनके किरदार के हिसाब से उनका चेहरा थोड़ा भरा हुआ दिखाना चाहते थे. इसलिए वह उनके मेकअप आर्टिस्ट को चेहरा ज्यादा कंटूर करने से रोकते थे.

शहनाज ने बाद में फिल्म में खुद को देखा, तो उन्हें अपना लुक बहुत पसंद आया. उन्होंने कहा, "जब मैंने अपनी फिल्म देखी, तो मैं गोलू-मोलू नजर आ रही थी और मैंने अपने आप से कहा, 'ओह माय गॉड, मैं कितनी सेक्सी लग रही हूं.'"

कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं

शहनाज को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं. वह अपनी ही मस्ती में रहती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है. शहनाज ने यह भी बताया कि लोगों को उन्हें ट्रोल करने के लिए बस एक वजह चाहिए.

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उन्होंने कहा, "जब मैं थोड़ा वजन कम करती हूं, तो लोग कहते हैं कि वजन क्यों कम किया, अच्छा नहीं लग रहा. जब वजन बढ़ता है, तो कहते हैं कि मोटी हो गई हो, खुद पर काम करो. मैं कहती हूं, आखिर दुनिया चाहती क्या है?"

शहनाज का कहना है कि लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस बात का कोई मतलब नहीं है कि आपका वजन कितना है या आप कैसे दिखते हैं. मायने यह रखता है कि आप खुद को कैसा महसूस करते हैं. आखिरकार, आपको खुद से कैसा लगता है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है.

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