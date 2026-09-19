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ट्रंप का बड़ा एक्शन! CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस से किया बैन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस से बैन कर दिया है. ट्रंप ने इन मीडिया संस्थानों पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस से किया बैन (Photo- Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस से किया बैन (Photo- Reuters)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वे CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस से बैन कर रहे हैं. ट्रंप के मुताबिक, इन मीडिया संस्थानों की कवरेज उनके पक्ष में नहीं थी. उन्होंने यह भी धमकी दी कि आगे आने वाले समय में दूसरे मीडिया आउटलेट्स पर भी ऐसी रोक लगाई जा सकती है.  

ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा. उन्होंने लिखा, "मैं CNN, MS NOW और Politico को व्हाइट हाउस से बैन कर रहा हूं क्योंकि वे लगातार 'फेक न्यूज़' की रिपोर्टिंग कर रहे हैं."

ट्रंप ने क्या कहा?

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ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए CNN को 'फेक न्यूज CNN' कहा. वहीं उन्होंने MS NOW को लेकर कहा कि उन्होंने कम व्यअरशिप और विश्वसनीयता के कारण अपने नेटवर्क का नाम बदलकर MSNBC कर दिया है. 

Politico को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि जो बाइडेन प्रशासन के दौरान Politico को अमेरिकी सरकार से तकरीबन 80 लाख डॉलर का सब्सक्रिप्शन मिला था. ट्रंप ने अपने पोस्ट में इसे 'भ्रष्टाचार' बताया. ट्रंप ने यह भी कहा कि आने वाले समय में दूसरे मीडिया आउटलेट्स पर भी कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने कहा कि मीडिया संस्थानों को राष्ट्रपति, प्रशासन और अमेरिका के बारे में झूठी या मनगढ़ंत खबरें नहीं फैलानी चाहिए. 
 

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उनकी रिपोर्टिंग फर्जी होती है: अमेरिकी राष्ट्रपति

इस फैसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हमारे देश को सच्ची खबरें चाहिए. हमें निष्पक्ष और ईमानदार प्रेस की जरूरत है. आप जानते हैं कि उनकी रिपोर्टिंग कितनी फर्जी होती है. यह एकतरफा होती है."

यह भी पढ़ें: अमेरिका में मिड-टर्म चुनाव के मतदान शुरू, नवंबर में तय होगा ट्रंप का भविष्य 

ट्रंप लंबे समय से ऐसी न्यूज़ कवरेज से नाराज़ रहे हैं जो उन्हें अपने खिलाफ लगती है. यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप प्रशासन ने ऐसा फैसला लिया हो, पहले भी वे ऐसे फैसले ले चुके हैं. 

कई बार वे पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर सोशल मीडिया के जरिए भी निशाना साध चुके हैं. दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने The New York Times, The Wall Street Journal और BBC समेत कई मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की है. इन मामलों को लेकर मीडियो और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल भी लगातार उठते रहे हैं.

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