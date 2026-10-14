ICC Rankings में भारतीय खिलाड़ियों ने काटा गदर! श्रेयस अय्यर ने लगाई लंबी छलांग, गिल की बादशाहत भी कायम

श्रेयस अय्यर ने साल 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद जब भारतीय टीम की कमान संभाली थी तो उनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी. बतौर कप्तान उनकी शुरुआत बेहद खराब रही थी. अय्यर की कप्तानी में ही भारत को पहली बार आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवानी पड़ी

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आयरलैंड से हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टीम का सूपड़ा साफ हो गया था. खराब शुरुआत के बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम ने लगातार 10 टी20 मैच जीते और एशियन गेम्स का खिताब भी अपने नाम किया.

आईसीसी की ताजा टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रेयस अय्यर ने 3 पायदान की छलांग लगाते हुए सीधे चौथे स्थान पर कब्जा कर लिया है. इस छलांग के साथ उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस, जोस बटलर और हैरी ब्रूक जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है. अब श्रेयस अय्यर रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मौजूद साहिबजादा फरहान से ठीक पीछे चौथे स्थान पर हैं.

आईसीसी की टॉप-4 टी20 रैंकिंग के शुरुआती तीन स्थानों पर एक ही देश के खिलाड़ी काबिज हैं. इस चार्ट में विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन पहले नंबर पर राज कर रहे हैं, जबकि अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर डटे हुए हैं.

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दमदार फॉर्म में हैं अय्यर

वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही मौजूदा टी20 सीरीज में भी श्रेयस अय्यर का बल्ला जमकर बोल रहा है. उन्होंने अब तक 3 पारियों में 143 रन बनाए हैं, जिसमें एक नाबाद 102 रनों (43 गेंदों में) की तूफानी पारी भी शामिल है जो टीम को जीत दिलाने में काम आई. सीरीज में अभी दो मुकाबले और बाकी हैं और अय्यर इस समय भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

आईसीसी द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अलग-अलग फॉर्मेट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा साफ देखने को मिला है. वनडे बल्लेबाजों की लिस्ट में युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 841 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर मजबूती से काबिज हैं. जबकि विराट कोहली (781 अंक) तीसरे और रोहित शर्मा (770 अंक) चौथे पायदान पर बने हुए हैं.

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टॉप पर बरकरार हैं ईशान

इसके अलावा केएल राहुल भी 653 अंकों के साथ दसवें स्थान पर अपनी जगह बनाए हुए हैं. दूसरी ओर टी20 फॉर्मेट की बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन 904 रेटिंग अंकों के साथ नंबर-1 की कुर्सी पर राज कर रहे हैं. उनके ठीक पीछे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 891 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर डटे हुए हैं. इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने लंबी छलांग लगाते हुए 798 अंकों के साथ चौथा स्थान हासिल कर लिया है, जबकि युवा तिलक वर्मा 731 अंकों के साथ नौवें पायदान पर मौजूद हैं.

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टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान 720 अंकों के साथ टॉप पर बने हुए हैं, जबकि भारत के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल नौवें और जसप्रीत बुमराह ग्यारहवें स्थान पर संघर्ष कर रहे हैं. वहीं, टी20 ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा 321 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या 204 अंकों के साथ आठवें पायदान पर टिके हुए हैं.



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