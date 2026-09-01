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Namak Ajwain Paratha Recipe: नाश्ते में 10 मिनट में बनाएं नमक-अजवाइन पराठा, स्वाद में लाजवाब! शेफ संजीव कपूर ने बताई रेसिपी

सुबह की भागदौड़ में स्वादिष्ट और क्रिस्पी नमक-अजवाइन का पराठा बनाएं . शेफ संजीव कपूर के खास त्रिकोण ट्रिक से बना यह पराठा केवल 10 मिनट में तैयार हो जाता है. गेहूं के आटे, अजवाइन और घी से बना यह नाश्ता दही और अचार के साथ खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है.

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नमक वाला पराठा बच्चे भी मन से खाते हैं. (PHOTO:AI)
नमक वाला पराठा बच्चे भी मन से खाते हैं. (PHOTO:AI)

Namak Ajwain Paratha Recipe: सुबह के नाश्ते में आलू-प्याज के पराठा बनाने में समय लगता है और ऐसे में कभी-कभी समझ नहीं आता है कि फटाफट ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं. जो लोग ऑफिस के लिए घर से दूर रहते हैं और अकेले सुबह जल्दी में बनाने की टेंशन रहती हैं तो आपके के लिए स्वादिष्ट और झटपट तैयार होने वाला नमक-अजवाइन का पराठे से बेहतर कुछ भी नहीं है. 

इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी. गेहूं के आटे, अजवाइन, नमक और घी से तैयार ये परांठे दही और अचार के साथ बेहद स्वादिष्ट लगते हैं.

शेफ संजीव कपूर ने इसे बनाने का आसान तरीका बताया है, उन्होंने पराठे को खास त्रिकोण आकार देकर बेलने की ट्रिक भी बताई है. आइए जानते हैं कि नमक-अजवाइन का पराठा कैसे बनाते हैं.

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नमक-अजवाइन के पराठे बनाने के लिए सामग्री

  • 1½ कप गेहूं का आटा
  • 1 छोटा चम्मच अजवाइन
  • स्वादानुसार नमक
  • 1 बड़ा चम्मच घी
  • सेंकने के लिए घी
  • दही और अचार सर्व करने के लिए

कैसे बनाएं नमक-अजवाइन के पराठे?

  1. सबसे पहले एक बाउल में गेहूं का आटा लें और हथेलियों के बीच अजवाइन को हल्का मसलकर इसमें डालें.
  2. अब नमक और एक बड़ा चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत के अनुसार पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें.
  3. आटे को गीले कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दें.
  4. इसके बाद आटे को चार बराबर हिस्सों में बांटें. एक लोई को मोटी रोटी की तरह बेलें. इसके ऊपर थोड़ा घी लगाकर सूखा आटा छिड़कें और आधा मोड़ दें.
  5. फिर दोबारा घी लगाकर सूखा आटा छिड़कें और इसे त्रिकोण शेप में मोड़ लें. अब इस त्रिकोण पर थोड़ा सूखा आटा लगाकर परांठे की तरह बेल लें.
  6. गर्म तवे पर पराठा डालें और करीब एक मिनट तक पकाएं. फिर पलटकर किनारों पर घी डालें और 2 से 3 मिनट तक सेंकें.
  7. दोबारा पलटकर थोड़ा घी डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं.

इस तरीके से करें सर्व

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गरमा-गरम पराठों को दही और अचार के साथ सर्व करें. इसे आप अदरक की चाय के साथ भी खा सकते हैं. 

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