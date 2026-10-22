भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने खेला अतरंगी शॉट, इरफान पठान भी रह गए हैरान, VIDEO

गुरुवार (22 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने ऐसा शॉट खेला, जिसने फैन्स के साथ-साथ पूर्व क्रिकेटर्स को भी हैरान कर गए. पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने इस शॉट पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज को असाधारण खिलाड़ी बताया.

और पढ़ें

इरफान पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'आखिरी बॉल पर ग्लेन फिलिप्स द्वारा लगाया गया शॉट क्रिकेट के मैदान पर फास्ट बॉलर के खिलाफ लगाया गया सबसे भद्दा शॉट है, जो मैंने देखा है, वह कुछ खास हैं. असाधारण.'

That last ball shot from Glenn Phillips is the most atrocious shot i have seen on the cricketing field vs fast bowler. He is Something. Extraordinary! — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 22, 2026

यह नजारा न्यूजीलैंड की पारी के 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला. भुवनेश्वर कुमार ने ऑफ और मिडिल स्टम्प के आसपास फुल लेंथ गेंद डाली. फिलिप्स पहले से ही शॉट खेलने के इरादे में थे. उन्होंने अचानक अपने शरीर की दिशा बदली और बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह घूमते हुए गेंद को मिडविकेट के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया.

ग्लेन लिप्स के इस स्विच हिट में जोखिम भी था और उसे अंजाम देने का हुनर भी. भुवनेश्वर कुमार ने गेंद को बाहर की ओर निकालने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्लेबाज के लिए अनुकूल जगह पर पड़ गई. फिलिप्स ने मौके का फायदा उठाया और आखिरी गेंद पर चौका बटोर लिया.

Advertisement

Glenn Phillips brings out the switch hit to put the finishing touch on an absolute blinder of an innings! 🤌💥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 22, 2026

ग्लेन फिलिप्स अपनी ताकतवर हिटिंग और मैदान के अलग-अलग हिस्सों में शॉट खेलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. इस बार उनका अंदाज इतना अप्रत्याशित था कि इरफान पठान ने भी सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी.

क्राइस्टचर्च टी20 में ग्लेन फिलिप्स ने 40 बॉल पर नाबाद 82 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और तीन छक्के शामिल रहे. फिलिप्स की तूफानी पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने इस मैच में 4 विकेट पर 225 रन बनाए.

---- समाप्त ----