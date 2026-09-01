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दिल्ली वालों को महंगे प्याज से मिलेगी राहत, 35 रूपये की दर से होगी बिक्री

दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने 1000 मीट्रिक टन प्याज 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ये प्याज शहर के सभी 13 जिलों में उचित दर दुकानों और मोबाइल वैन के जरिए बेचा जाएगा.

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रेखा सरकार दिल्लीवासियों को 1000 मीट्रिक टन प्याज मुहैया कराएगी. (Photo- PTI)
रेखा सरकार दिल्लीवासियों को 1000 मीट्रिक टन प्याज मुहैया कराएगी. (Photo- PTI)

राजधानी दिल्ली में प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को ऐलान किया है कि केंद्र सरकार दिल्ली को 1,000 मीट्रिक टन प्याज मुहैया कराएगी. 

इस प्याज को दिल्लीवासियों को 35 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर बेचा जाएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, रियायती दरों पर प्याज की ये बिक्री शहर के सभी 13 जिलों में उचित दर दुकानों और स्पेशल मोबाइल वैन के जरिए की जाएगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मोबाइल वैन के जरिए प्याज बेचने का मकसद ये तय करना है कि सस्ती दरों वाला प्याज उन क्षेत्रों और कॉलोनियों तक भी आसानी से पहुंच सके, जहां के लोगों के लिए उचित दर दुकानों तक जाना थोड़ा मुश्किल होता है.

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50 से 60 रुपये किलो बिक रही प्याज

बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में हुई भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में प्याज की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था. इस वजह से सप्लाई प्रभावित हुई और दिल्ली के खुदरा बाजारों में प्याज के दाम 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे.

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आम जनता को इस महंगाई से राहत दिलाने के लिए ही दिल्ली सरकार ने सीधे प्याज खरीदकर रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया है.

कीमतों और सप्लाई पर रखी जा रही नजर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि उनकी सरकार राजधानी में किसी भी स्थिति में प्याज या अन्य जरूरी सामान की किल्लत नहीं होने देगी. सरकार का मकसद दिल्लीवासियों के लिए जरूरी खाद्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और उन्हें किफायती दामों पर उपलब्ध कराना है.

यह भी पढ़ें: Onion Price Hike: सरकार की कोशिशें भी फेल! प्याज की कीमत पर लगाम नहीं...देखें ताजा भाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्याज की उपलब्धता और बाजार की कीमतों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है, ताकि राजधानी में किसी भी तरह की किल्लत पैदा न हो.

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