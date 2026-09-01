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यूपी: सरकारी कॉलेज में लटका मिला ताला, दीवार फांदकर निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री

अलीगढ़ के सालपुर स्थित सरकारी इंटर कॉलेज का जायजा लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर को गेट पर ताला मिला. मंत्री दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए, जहां कमरों की छतें गायब और शौचालय बदहाल मिले. मंत्री ने अधिकारियों से 10 वर्षों के बजट का हिसाब मांगा है.

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कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे मंत्री सुरेंद्र दिलेर (Photo- ITG)
कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे मंत्री सुरेंद्र दिलेर (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र स्थित सालपुर के सरकारी इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे. रविवार होने के कारण कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगा था, जिसके बाद मंत्री दीवार फांदकर परिसर के अंदर दाखिल हुए. 

निरीक्षण के दौरान उन्हें पांच कमरों की छतें गायब मिलीं, चारदीवारी टूटी हुई पाई गई और छात्रों के लिए शौचालय की दुरुस्त व्यवस्था नहीं थी. बदहाली देखकर मंत्री ने नाराजगी जताई और डीआईओएस (DIOS) तथा प्रिंसिपल से पिछले 10 वर्षों का हिसाब मांग लिया.

दीवार फांदकर लिया जायजा

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रविवार को कॉलेज बंद होने पर मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने अपना निरीक्षण टाला नहीं. वह दीवार कूदकर कॉलेज परिसर में पहुंचे और व्यवस्थाओं की हकीकत देखी. दीवार फांदकर अंदर जाने की उनकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

कॉलेज में मिली भारी बदहाली

कॉलेज परिसर के अंदर का नजारा देखकर मंत्री का पारा चढ़ गया. निरीक्षण में परिसर में बने पांच कमरों की छतें गायब मिलीं. इसके अलावा कॉलेज की चारदीवारी भी कई जगह से टूटी हुई थी और छात्रों के लिए वाशरूम की समुचित व्यवस्था नहीं पाई गई.

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10 वर्षों के बजट का मांगा हिसाब

सरकारी इंटर कॉलेज की ऐसी दयनीय हालत देखकर मंत्री ने अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने प्रिंसिपल और डीआईओएस से पिछले 10 वर्षों में कॉलेज में कराए गए विकास कार्यों और खर्च किए गए पूरे बजट का ब्यौरा मांग लिया है.

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