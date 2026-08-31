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Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी में तिलक वर्मा ने ठोका शतक, टीम के लिए बने 'संकटमोचक', 8वीं बार किया ऐसा कमाल

तिलक वर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए दलीप ट्रॉफी में कमाल का शतक जड़ अपनी टीम साउथ जोन को बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया है. तिलक वर्मा ने अपने आपको एक टेस्ट खिलाड़ी के रूप में ढालते हुए बेहद शांत और सूझबूझ तरीके से गेंदबाजों का सामना किया.

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दलीप ट्रॉफी में छा गए तिलक वर्मा. (PHOTO: PTI)
दलीप ट्रॉफी में छा गए तिलक वर्मा. (PHOTO: PTI)

दलीप ट्रॉफी 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया है. नॉर्थ जोन के खिलाफ जब उनकी टीम मुसीबत में थी तो वह टीम के लिए संकटमोचक बनकर खड़े हो गए. 

टीम को मुसीबत में देखकर युवा कप्तान तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और फर्स्ट-क्लास करियर का अपना 8वां शतक ठोक डाला. फर्स्ट-क्लास करियर में इससे पहले वह 7 बार शतक जड़ने में सफल रहे थे. लेकिन 8वां शतक उनके लिए स्पेशल साबित हो सकता है.

80 रन पर गिर गए थे 5 विकेट

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नॉर्थ जोन की पहली पारी 195 रनों पर समेटने के बाद साउथ जोन की शुरुआत भी बेहद खराब रही. गुरनूर बराड़ की घातक गेंदबाजी के सामने साउथ जोन ने सिर्फ 80 रन के स्कोर पर अपने 5 टॉप बल्लेबाज गंवा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि टीम सस्ते में सिमट जाएगी. गुरनूर ने शानदार स्पेल डालते हुए 70 रन देकर 4 बड़े विकेट झटके.

टेस्ट क्रिकेट में पूरी तरह से ढल गए तिलक

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टी20 में अपनी आक्रामक बैटिंग से पहचान बनाने वाले तिलक वर्मा ने इस मैच में दिखा दिया कि उनके पास टेस्ट क्रिकेट वाला धैर्य भी है. विकेटों के पतझड़ के बीच तिलक ने एक छोर पर खूंटा गाड़ लिया. उनकी संयम भरी पारी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपना खाता तो आसानी से खोला, लेकिन पारी का पहला चौका लगाने के लिए 154 गेंदों का इंतजार किया.  

ऐसे कराई टीम की वापसी

मुश्किल वक्त में तिलक वर्मा को ऑलराउंडर श्रेयस गोपाल का धांसू साथ मिला. दोनों ने मिलकर नॉर्थ जोन के गेंदबाजों की हवा निकाल दी और छठे विकेट के लिए 175 रनों की बेशकीमती साझेदारी कर डाली. एक तरफ तिलक विकेट बचाकर खेल रहे थे तो दूसरी तरफ गोपाल बाउंड्री बटोर रहे थे. गोपाल 169 गेंदों में 87 रन (11 चौके) बनाकर अर्शदीप सिंह (2/59) का शिकार बने. 

दिन का खेल खत्म होने तक साउथ जोन ने 9 विकेट पर 285 रन बना लिए हैं और उनके पास 90 रनों की अहम बढ़त हो गई है. तिलक 225 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 106 रन बनाकर नाबाद हैं. उन्होंने 219 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था.

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फर्स्ट-क्लास करियर में ऐसा रहा है प्रदर्शन

साल 2018 में अपने फर्स्ट-क्लास करियर का आगाज करने वाले तिलक अब तक 24 मैचों की 36 पारियों में जलवा बिखेर चुके हैं. वह 50 से ज्यादा की बेहतरीन औसत से 1,668* रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 5 फिफ्टी निकली है. उनका बेस्ट स्कोर 121 रन रहा है. सिर्फ बैटिंग ही नहीं, फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उनके नाम 8 विकेट भी दर्ज हैं.
 

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