ममता बनर्जी की रिश्तेदार का घर में मिला शव, पति के साथ चल रहा था तलाक केस

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दूर की रिश्तेदार बृष्टि मुखर्जी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है. मंगलवार सुबह करीब 9 बजे वह अपने घर की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में फंदे से लटकी पाई गईं. परिजनों की सूचना पर पहुंची रामपुरहाट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी.

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शुरुआती जांच में सामने आया है कि बृष्टि मुखर्जी अपनी निजी जिंदगी में गहरे तनाव से गुजर रही थीं. उनका अपने पति के साथ तलाक का केस चल रहा था. पुलिस अब इस पहलू को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है कि क्या इसी पारिवारिक कलह के चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया या फिर इसके पीछे कोई और वजह है.

पति से चल रहा था तलाक का मुकदमा

शुरुआती जांच में सामने आया है कि बृष्टि मुखर्जी अपनी निजी जिंदगी में गहरे तनाव से गुजर रही थीं. उनका अपने पति के साथ तलाक का केस चल रहा था. पुलिस अब इस पहलू को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है कि क्या इसी पारिवारिक कलह के चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया या फिर इसके पीछे कोई और वजह है.

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प्राइमरी शिक्षक भर्ती घोटाले में लगा था आरोप

बृष्टि मुखर्जी पहले भी विवादों के चलते चर्चा में रही थीं. स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) की ग्रुप-सी भर्ती में अनियमितताओं के आरोपों के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर बोलपुर हाई स्कूल में क्लर्क के पद से उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी. रद्द की गई नियुक्तियों की सरकारी सूची में उनका नाम 608वें नंबर पर दर्ज था, हालांकि उन्होंने पद संभालने के कुछ समय बाद ही निजी वजहों का हवाला देकर खुद भी इस्तीफा दे दिया था.

फिलहाल पुलिस ने कमरे को सील कर आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि वे हर एंगल से मामले की कड़ियों को जोड़ रहे हैं. विसरा और पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद ही साफ हो सकेगा कि यह खुदकुशी है या फिर घटना के पीछे कोई अन्य परिस्थितियां जिम्मेदार हैं.

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