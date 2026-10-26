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गुरु गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी को दिए खास टिप्स... अब तीसरे T20 में धमाल मचाएंगे 'बेबी बॉस'

भारतीय टीम टी20 सीरीज में 2-0 से आगे है. इस मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सीरीज में अजेय बढ़त लेना चाहेगी. तीसरे टी20 मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर भी निगाहें होंगी, जो बड़ी पारी खेलना चाहेंगे.

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वैभव सूर्यवंशी को फिर मिलेगा मौका, किस नंबर पर खेलेंगे? (Photo: X/@BCCI)
वैभव सूर्यवंशी को फिर मिलेगा मौका, किस नंबर पर खेलेंगे? (Photo: X/@BCCI)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 27 अक्टूबर (मंगलवार) को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार ये मुकाबला दोपहर 12.30 बजे शुरू होगा. भारतीय टीम की निगाहें इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की हैं. इस मैच से पहले टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को हेड कोच गौतम गंभीर से खास टिप्स लेते हुए देखा गया.

अभ्यास सत्र के दौरान गौतम गंभीर हाथ में बल्ला लेकर वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी की बारीकियां समझाते नजर आए. इस दौरान संजू सैमसन भी पास में ही खड़े थे. अब ईशान किशन के तीसरे टी20 मुकाबले से भी बाहर होने के बाद वैभव को प्लेइंग इलेवन में फिर मौका मिलना तय है. हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी मिलती है या वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे.

प्रैक्टिस सेशन की सामने आई तस्वीर में गौतम गंभीर 15 वर्षीय वैभव को बल्ले से जुड़ी कुछ बातें समझाते दिखाई दे रहे हैं. युवा बल्लेबाज भी कोच की बातों को ध्यान से सुनते नजर आ रहे हैं. तीसरे टी20 से पहले गंभीर का यह मार्गदर्शन वैभव के लिए अहम माना जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छाने के लिए उन्हें इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा.

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वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग में उतारा जाता है तो उन्हें शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है. वहीं, तीसरे नंबर पर खेलने से उन्हें पारी की परिस्थितियों के मुताबिक अपना खेल दिखाने का अवसर मिलेगा. वैभव ने दूसरे टी20 मुकाबले में तीसरे नंबर पर बैटिंग की थी, जहां उनके बल्ले से केवल 4 रन निकले. देखा जाए तो पहली बार अपने टी20 करियर में वैभव ने इस पोजीशन पर बैटिंग की.

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वैभव सूर्यवंशी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण पहले ही चर्चा बटोर चुके हैं. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. गौतम गंभीर के साथ उनकी यह बातचीत बताती है कि मुकाबले से पहले उनकी तैयारी पर ध्यान दिया जा रहा है. भारतीय फैन्स भी यह देखने के लिए उत्सुक होंगे कि युवा बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय मंच पर कैसा प्रदर्शन करता है और टीम मैनेजमेंट उसे किस भूमिका में उतारता है.

भारत का स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)

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