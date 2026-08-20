'पुरानी यादों में...', गॉल टेस्ट में गौतम गंभीर से क्या बात हुई? गैरी कर्स्टन ने खोला राज

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने क्रिकेट फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और श्रीलंका के कोच गैरी कर्स्टन मैदान के किनारे बातचीत करते नजर आए. दोनों के बीच का रिश्ता पुराना है, इसलिए यह मुलाकात भी खास थी.

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हालांकि मैच खत्म होने के बाद जब कर्स्टन से पूछा गया कि उनकी गंभीर से क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने साफ किया कि दोनों ज्यादा देर तक पुरानी यादों में नहीं खोए. बातचीत का बड़ा हिस्सा मौजूदा जिम्मेदारियों, कोचिंग की चुनौतियों और टेस्ट क्रिकेट को लेकर दोनों की सोच पर केंद्रित रहा. ध्यान रहे भारत ने बुधवार को गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रनों से हराया और दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

2011 वर्ल्ड कप से जुड़ा है गंभीर-कर्स्टन का रिश्ता

गौतम गंभीर और गैरी कर्स्टन का रिश्ता भारतीय क्रिकेट के एक बेहद खास दौर से जुड़ा हुआ है. साल 2011 में जब भारतीय टीम ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था, तब गैरी कर्स्टन टीम इंडिया के हेड कोच थे. उस ऐतिहासिक अभियान में गौतम गंभीर ने भी अहम भूमिका निभाई थी. खासतौर पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल में गंभीर ने 97 रनों की यादगार पारी खेली थी. भारत ने श्रीलंका को हराकर 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था.

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गंभीर अपने खेल के दिनों में कई मौकों पर गैरी कर्स्टन के प्रभाव और उनके साथ काम करने के अनुभव का जिक्र कर चुके हैं. ऐसे में गॉल टेस्ट के दौरान दोनों लोग फिर आमने-सामने आए



पुरानी यादों की जगह कोचिंग पर हुई चर्चा

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैरी कर्स्टन ने बताया कि उन्होंने और गौतम गंभीर ने 2011 के दिनों या साथ बिताए पुराने समय को ज्यादा नहीं दोहराया. कर्स्टन के मुताबिक, दोनों के बीच कोचिंग, कोच के तौर पर सामने आने वाली चुनौतियों और टेस्ट क्रिकेट को लेकर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट को लेकर दोनों की सोच और मूल्यों में काफी समानता है, इसलिए इस विषय पर उनके बीच अच्छी बातचीत हुई. कर्स्टन ने यह भी कहा कि अब दोनों अलग-अलग देशों की टीमों के साथ काम कर रहे हैं और उनकी प्राथमिकता अपने-अपने खिलाड़ियों को बेहतर क्रिकेट खेलने में मदद करना है.

KIRSTEN × GAMBHIR - Garry Kirsten and Gautam Gambhir have a good chat at Galle 🤝 pic.twitter.com/LJxWd9UlZY — Maina Singh (@Maina_Singhx77) August 18, 2026

जुलाई 2024 में गंभीर बने थे भारत के हेड कोच

गौतम गंभीर ने जुलाई 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली थी. इसके बाद से वह तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के साथ काम कर रहे हैं. दूसरी तरफ गैरी कर्स्टन ने इस साल की शुरुआत में श्रीलंका टीम की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या की जगह टीम की कोचिंग संभाली.

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कर्स्टन ने पहले भी किया था गंभीर का समर्थन

मौजूदा टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले गैरी कर्स्टन ने कहा था कि गौतम गंभीर के रिकॉर्ड को देखकर उनकी क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. कर्स्टन ने गंभीर की कोचिंग उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा था कि वह T20 वर्ल्ड कप और ICC चैम्प‍ियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं. IPL में भी उन्हें सफलता मिली है और उनका रिकॉर्ड काफी कुछ बयान करता है. उन्होंने यह भी याद किया था कि खिलाड़ी के तौर पर गौतम गंभीर के साथ काम करना उनके लिए बेहद अच्छा अनुभव रहा था.

अब गॉल में दोनों एक बार फिर मिले, लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके थे. 2011 में एक कोच और खिलाड़ी के रूप में साथ काम करने वाले कर्स्टन और गंभीर अब दो अलग-अलग इंटरनेशनल टीमों के कोच हैं.

पुरानी यादों को कुछ देर के लिए किनारे रखकर दोनों ने कोचिंग की नई चुनौतियों और टेस्ट क्रिकेट पर बात की. हालांकि मैदान पर मुकाबले में इस बार बाजी गंभीर की टीम के हाथ लगी और भारत ने 165 रनों की जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.





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