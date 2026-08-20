अब लोहे वाले TMT सरिए की जगह GFRP सरिया क्यों लगवा रहे लोग?

घर बनाने से पहले लोग इस्तेमाल होने वाले बिल्डिंग मटेरियल्स की जांच- पड़ताल जरूर करते हैं. क्योंकि, घर की मजबूती के साथ कॉम्प्रमाइज करना कोई नहीं चाहता है. इसके साथ ही खर्च यानी बजट का ध्यान भी रखा जाता है. ऐसे में टिकाऊ, मजबूत और किफायत बिल्डिंग मटेरियल्स का चुनाव घर बनाने के लिए बहुत जरूरी है. ऐसे ही किफायत और मजबूत कटैगरी वाला बिल्डिंग मैटेरियल है - GFRP सरिया. यही वजह है कि लोग टीएमटी सरिया की जगह GFRP सरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. चलिए ऐसे में जानते हैं कि ये क्या है और इसकी खूबी क्या है.

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बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इन दिनों लोहे की सरिया के एक विकल्प का खूब इस्तेमाल हो रहा है. इसे GFRP सरिया कहा जाता है. इसे स्टील के टीएमटी सरिया से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ माना जाता है. असल में GFRP सरिया, प्लास्टिक से बना फाइबर सरिया है. इन फाइबर यानी प्लास्टिक के सरिया का निर्माण कार्यों में खूब इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्लास्टिक की छड़, लोहे की सरिया से ज्यादा मजबूत हो सकती है.

GFRP सरिया क्या है?

प्लास्टिक की छड़ यानी ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर (GFRP) सरिया इतना मजबूत क्यों माना जा रहा है? इस सवाल का जवाब GFRP सरिया बनाने के प्रोसेस और इसके मटेरियल में छिपा है. प्लास्टिक का ये सरिया कांच के फाइबर और रेजिन के मजबूत मिश्रण से बनाया जाता है. इसकी पकड़ काफी मजबूत होती है. यही वजह है कि कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. इसके अलावा भी जीएफआरपी सरिया की कई खूबियां हैं.

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कई मायने में ये स्टील के टीएमटी बार से बेहतर है. इसकी पहली खूबी ये है कि इसमें जंग नहीं लगती है. दूसरी खूबी है कि इसका वजन काफी हल्का होता है. इस वजह से इसके ट्रांसपोर्टेशन और इस्तेमाल में आसानी होती है. इसकी मजबूती स्टील से भी दोगुनी होती है. अगर मजबूती और टिकाऊपन की बात की जाए तो यह लोहे से ज्यादा टिकती है.

टीएमटी सरिया की तुलना में ज्यादा दिनों तक टिकने के पीछे GFRP सरिया की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जंग नहीं लगती है. इस वजह से कंक्रीट में क्रैक्स जल्दी नहीं आते हैं. नमी के संपर्क में रहने के बावजूद यह 80 से 100 साल तक आराम से टिक सकता है. अब आप समझ सकते हैं कि लोहे की टीएमटी बार की जगह GFRP सरिया का इस्तेमाल करने का ट्रेंड क्यों बढ़ता जा रहा है.

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GFRP सरिया सिर्फ स्टील के टीएमटी बार के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है. यह कंस्ट्रक्शन का भविष्य भी बदल रहा है. क्योंकि, इसकी खूबियां हैं, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में नए- नए आयाम जोड़ रहे हैं.

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