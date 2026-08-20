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जहां भी गंदगी दिखे, लोग बोल रहे- तुकाराम मुंढे ही करेंगे इलाज! बने रियल सिंघम

सोशल मीडिया पर अब तुकाराम मुंढे को रियल सिंघम की तरह दिखाया जा रहा है. अब लोग फूड गंदगी से जुड़े पोस्ट में कह रहे हैं कि तुकाराम मुंढे ही इन सबका इलाज कर सकते हैं.

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तुकाराम मुंढे को सोशल मीडिया पर सिंघम बताया जा रहा है. (Photto: PTI)
तुकाराम मुंढे को सोशल मीडिया पर सिंघम बताया जा रहा है. (Photto: PTI)

फिल्मों में देखा होगा कि एक हीरो पहले लोगों के लिए कुछ काम करता है, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग उससे मदद मांगने लगते हैं. अब ऐसा ही कुछ IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे के साथ हो रहा है. आपने भी तुकाराम मुंढे का नाम सुना ही होगा, जिन्हें आजकल लोग रियल टाइम सिंघम भी बोल रहे हैं. अब तो सोशल मीडिया पर उनसे लोग मदद मांग रहे हैं और जहां कहीं भी खाने के आइटम और होटल में गंदगी दिखती है तो तुकाराम मुंढे से मदद मांग रहे हैं. 

लोग तुकाराम मुंढे से किस तरह की मदद मांग रहे हैं, ये बताने से पहले आपको बताते हैं कि तुकाराम मुंढे हैं कौन? दरअसल, तुकाराम मुंढे महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए कमिश्नर हैं. 3 महीने में  उन्होंने 1100 से ज्यादा छापे मारे और 165 लाइसेंस सस्पेंड किए हैं. पूरे प्रदेश में नकली पनीर पर बैन लगाया और हाई कोर्ट की कैंटीन तक उन्होंने कार्रवाई की है. उन्होंने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भी सरोगेट विज्ञापन को लेकर नोटिस जारी किया है. अभी सोशल मीडिया पर उन्हें एक हीरो की तरह दिखाया जा रहा है.

सिर्फ आम लोग ही नहीं, अब सेलेब्स भी तुकाराम मुंढे से मदद मांग रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने ऑनलाइन एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर की थी. जब ऑर्डर खोला गया, तो उसमें कॉकरोच मिलने के बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए हैं. उन्होंने एक पोस्ट में कहा, 'क्या हमें तुकाराम मुंढे जी को टैग करना चाहिए. मुंडे जी ये हमारे घर में इंस्टामार्ट से कॉकरोच आ रहे हैं. आप कहां हैं, ध्यान दीजिए.' एक्ट्रेस के अलावा अब तुकाराम मुंढे को अपील कर रहे हैं और फूड सेफ्टी से जुड़े  मुद्दे को लेकर पोस्ट कर रहे हैं. 

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shweta

सोशल मीडिया पर कई लोग अपने पोस्ट में तुकाराम मुंढे को शामिल कर रहे हैं. एक यूजर ने गोवंडी के शिवाजी नगर के फूड का वीडियो शेयर करते हुए तुकाराम मुंढे को टैग किया है और मदद मांगी है. इस पर कई यूजर कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को इलाज तुकाराम मुंढे ही कर सकते हैं. 

एक यूजर ने अपनी पीजी में मिल रहे खाने को लेकर पोस्ट किया तो उस पर लोगों ने कहा कि तुकाराम मुंढे को संपर्क करना चाहिए. इसके अलावा यूजर उन्हें कंज्यूमर मिनिस्टर बनाने की मांग रहे हैं और अलग सड़क पर पड़ी गंदगी को लेकर भी कह रहे हैं कि जब तुकाराम मुंढे डेयरी क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं तो यहां भी हो सकता है. 

एक यूजर ने होटल में सफाई का वीडियो करते हुए लिखा है कि तुकाराम मुंढे ने सबको काम पर लगा दिया है. वहीं, एक यूजर ने स्टेशन पर खाने को लेकर की जा रही लापरवाही का वीडियो शेयर कर कहा है कि तुकाराम मुंढे ही कुछ कर सकते हैं. 
 

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